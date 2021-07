Ce que Cliffhanger final de la saison 3 de Virgin River signifie pour Mel et Jack, selon Alexandra Breckenridge

En très peu de temps, Mel a perdu sa grossesse précédente (sans parler de toutes les autres fausses couches qu’elle avait eues avant cela), a perdu son mari dans un tragique accident de voiture, a presque perdu Jack lorsqu’il a été abattu, et puis cela un homme exaspérant a eu le culot de rompre avec elle après qu’elle lui ait dit qu’elle voulait essayer d’avoir un enfant avec lui. Jack est Jack, alors il l’a fait pour ce qu’il considérait comme de nobles raisons, mais avec tout cela pesant sur Mel quand elle était avec sa sœur, la possibilité d’avoir enfin un enfant était tout simplement trop belle pour qu’elle la laisse passer.

A-t-elle bien réfléchi ? Non. Mais, elle se sentait seule et probablement très ennuyée contre Jack, et sa sœur lui a dit qu’elle n’aurait pas à élever l’enfant seule et qu’elle l’aiderait si elle retournait à Los Angeles.