Ce que Conor McGregor a dit à Dana White dans l’octogone alors qu’il était allongé sur le sol avec une jambe cassée après le combat de Dustin Poirier lors de l’événement principal de l’UFC 264

Conor McGregor était exaspéré alors qu’il révélait à Dana White exactement ce qui n’allait pas quelques instants après l’arrêt de son combat avec Dustin Poirier.

Les caméras Thrill et Agony de l’UFC ont repris l’échange alors que l’Irlandais subissait les dégâts sur la toile.

McGregor a parlé à White de ses problèmes préexistants

Malgré deux juges appelant le tour 10-8 à Poirier, McGregor était convaincu qu’il l’avait

“Je m’en suis occupé tout le camp, je l’ai traité tout le camp”, a répété McGregor au patron en référence à sa jambe, alors qu’il venait le voir.

«Je ne pensais pas que rien n’allait se passer cependant. Je l’ai eu là-bas.

Tout d’abord, beaucoup souligneront sans doute que deux juges ont marqué au premier tour un 10-8 à Poirier grâce à sa domination au sommet, bien que beaucoup aient critiqué ce score.

Dans le stand-up pour ouvrir la manche, McGregor avait l’air fort et même sur le dos, il a travaillé dur pour atterrir des tirs sur Poirier.

Le Diamond a certainement remporté la manche, mais un 10-8 a été considéré comme sévère par certains.

McGregor a été transporté de l’octogone sur une civière à la suite de la blessure

McGregor a dû subir une intervention chirurgicale sur son tibia et son péroné cassés le lendemain de l’UFC 264. Pendant sa convalescence, il a posté une vidéo dans laquelle il affirmait que les médecins de White et de l’UFC étaient au courant des fractures de stress dans sa jambe avant son combat avec Poirier.

Considérant qu’il avait des problèmes avec ses jambes, McGregor donnait beaucoup de coups de pied au début du combat de trilogie avec Poirier et cela fonctionnait bien aussi.

Après l’événement, White a déclaré qu’il espérait que McGregor pourrait faire un retour dans l’octogone vers juillet 2022.

La prochaine étape pour Poirier est une confrontation pour le titre avec Charles Oliveira pour le bracelet léger UFC. White a également déclaré qu’il serait prêt à faire un quatrième combat entre McGregor et Poirier l’été prochain.

Il est donc plausible que McGregor et Poirier se retrouvent l’été prochain avec le titre UFC des poids légers en jeu si tout se passe bien dans la poursuite de Poirier et la récupération de McGregor.

Conor McGregor est de retour au gymnase quelques semaines seulement après l’opération

Bien qu’il semble idiot pour McGregor d’obtenir un combat pour le titre avec une seule victoire au cours des cinq dernières années, il est toujours de loin le plus gros tirage du MMA aujourd’hui.

Son dernier combat avec Poirier a été le deuxième pay-per-view UFC le plus acheté de tous les temps et, remarquablement, il est le fier propriétaire de huit des 10 pay-per-view UFC les plus achetés de tous les temps.