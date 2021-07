Ce que Conor McGregor a dit dans l’Octogone après s’être cassé la cheville à l’UFC 264 alors que la femme de Dustin Poirier montre le majeur ‘Notorious’

in

Conor McGregor n’a pas laissé une cheville cassée l’empêcher d’échanger des insultes avec Dustin Poirier après l’UFC 264.

La conclusion de leur trilogie a connu une fin quelque peu décevante à Las Vegas samedi soir.

.

Conor McGregor a subi une fracture potentielle de la cheville contre Dustin Poirier

Un premier tour exaltant a vu McGregor et Poirier échanger des coups de pied dans les jambes et des coudes méchants.

Mais juste avant la cloche, le Notorious s’est cassé la cheville et est tombé à la renverse sur le côté de la cage.

Il a survécu au tour mais le combat a été annulé car il ne pouvait pas continuer – Poirier a remporté la victoire par arrêt du médecin.

Poirier s’est moqué de son adversaire en copiant sa marque de fabrique « billionaire strut » après avoir été proclamé vainqueur.

McGregor a continué à attaquer Poirier après la fin du combat

Même si McGregor était clairement à l’agonie et que le personnel médical travaillait à mettre sa jambe blessée dans une attelle, il attaquait toujours son adversaire avec ses mots.

S’adressant à Joe Rogan, il a déclaré: «Je lui envoyais la tête qui saignait, je lui envoyais la jambe qui saignait. Comme d’habitude, plongez pour réduire la distance.

« Ce n’est pas fini. Je dois emmener ça dehors avec lui, c’est parti.

« Il n’y a pas eu de contrôle. Il n’y avait pas un seul d’entre eux était un chèque. Votre femme est dans mon DM.

« Hé bébé, rappelle-moi et je te parlerai plus tard. Nous aurons une after au Wynn nightclub baby.

La femme de Poirier n’a pas trop apprécié cela et elle lui a montré le majeur en quittant l’octogone.

Poirier a également confirmé que sa rivalité avec McGregor n’était en aucun cas terminée et qu’ils se battraient à nouveau.

S’exprimant lors de sa conférence de presse post-UFC 264, il a déclaré: “Conor a dit des choses désagréables qui n’ont pas été intégrées. Peut-être que lorsque ces coulisses seront diffusées, vous le verrez au sol dire de très mauvaises choses.

«Même quand ces mauvaises choses ont été dites, je ne souhaite ces mauvaises choses à personne. Le gars a des enfants. Je veux qu’il rentre chez lui sain et sauf auprès de sa famille.

« Je prie avant ces combats. Je prie pour que nous sortions tous les deux de là sains et saufs.

.

Le Diamant et sa femme Jolie ont été la cible des attaques verbales de McGregor

« Nous allons nous battre à nouveau que ce soit dans l’octogone ou sur le trottoir. Tu ne dis pas ce qu’il a dit.

« Ma femme est solide comme un roc. Je ne m’inquiète pas pour ça. Je disais qu’il allait me tuer. Tu ne dis pas des trucs comme ça.

“Vous ne dites pas non plus de choses sur les femmes des gens, mais je sais que c’est zéro chance, mais quelqu’un pourrait mourir et vous ne souhaiteriez cela à personne.”