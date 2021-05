Ce que Conte a commencé avec la Juventus, il l’a terminé avec l’Inter

05/03/2021

À 23:39 CEST

Antonio Conte se fait la réputation de convertir des équipes. Entraîneur de grands clubs, l’Italien accumule un palmarès égal à très peu. Sa dernière conquête, le «Scudetto», avec l’Inter Milan après 11 ans sans l’avoir remporté, a mis en lumière un fait qui met en lumière son grand travail d’architecte de champions. L’Italien a repris la Juventus en 2011, lorsque «Vecchia Signora» avait terminé septième de Serie A la saison précédente. Sous ses ordres, il a réussi à devenir champion dans le parcours suivant, entamant ainsi un âge d’or qui a duré 9 ans et qu’il a lui-même été en charge de briser. 3 a gagné avec la Juventus et pour l’instant, il a déjà réalisé le premier avec les «neroazzurros».

Il a fait la même chose avec Chelsea. Il a pris l’équipe de Londres après avoir terminé dixième de la Premier League, et qu’a-t-il fait? à peine un an plus tard, les “ blues ” soulevaient le titre de la ligue. Avant de signer pour l’équipe italienne et de commencer son projet à Giuseppe Meazza, il a quitté l’Angleterre avec la FA Cup sous le bras, un trophée qu’il a remporté lors de leur dernier match.

L’Inter voulait redresser le cap, voulait mettre sur pied une équipe capable de faire à nouveau peur en Europe et pour cette raison, ils lui ont confié. Après avoir été pendant de nombreuses années un mirage de ce qu’elle avait été, Conte a choisi une équipe qui avait réussi à terminer la ligue quatrième, pour la positionner à la deuxième place l’année suivante, et en cela, nous connaissons tous le résultat. En l’absence de quatre jours pour la fin de la Serie A, la Plaza del Duomo a déjà été remplie de fans d’Interista, ce qui, comme nous l’avons souligné, ne s’est pas produit depuis 11 ans.

Au bord de l’abîme

Il en a souffert. L’histoire récente du club aurait pu changer si c’était le cas un an, l’entraîneur italien serait parti, comme il l’avait laissé entendre après avoir perdu la finale de la Ligue Europa contre Séville. C’est comme ça, non seulement il a gagné cette année, mais il était aussi sur le point de remporter la compétition européenne. La performance est excellente, mais des problèmes avec la direction la saison dernière, qu’il a durement critiqués après s’être senti maltraité par eux, auraient brisé cette promotion qui les a menés au sommet.

C’est ce qu’il a dit après avoir quitté l’Inter deuxième l’an dernier: “J’ai vu des attaques gratuites contre l’équipe et moi-même, et j’ai perçu peu de protection de la part du club. Les joueurs et moi méritons 82 points. C’est à moi, le staff et les footballeurs“.

Une 2021 dorée

Bien qu’ils aient perdu la finale de la Coppa contre la Juventus, depuis le jour des rois de cette même année, ils ne sont pas revenus pour connaître la défaite en Serie A. Il a réussi à se réconcilier avec Eriksen, qui est très important dans cette dernière ligne droite du championnat et, à son tour, a récupéré des footballeurs comme Alexis Sánchez pour la cause. La performance qu’il a prise de la tête et des nouveaux renforts, a servi à compléter la solide défense qui, avec un milieu de terrain très arrivant et travaillé, a réussi à être l’équipe la moins battue du championnat et la deuxième meilleure buteuse, comme seulement surpassé par Atalanta. Voici la clé.