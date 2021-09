Ce que Daniel Ek a dit à propos du rachat potentiel d’Arsenal alors que le propriétaire de Spotify regarde les Gunners battre Tottenham aux côtés de Thierry Henry

in

La victoire 3-1 d’Arsenal sur Tottenham a ravi la moitié rouge du nord de Londres après son après-midi à l’Emirates Stadium.

Ils seront peut-être encore plus excités en voyant Thierry Henry et Daniel Ek assis côte à côte dans les gradins.

Ek (à droite) a été lié à une prise de contrôle d’Arsenal aux côtés d’un groupe d’anciens joueurs, dont Henry

Les supporters sont devenus frustrés ces dernières années par la façon dont le club est dirigé par l’actionnaire majoritaire Stan Kroenke.

Les fans pensent que le moment est venu pour une nouvelle personne de prendre en charge le club, le propriétaire de Spotify, Ek, devenant un candidat potentiel.

Le magnat suédois s’est rendu sur les réseaux sociaux plus tôt cette année pour déclarer son intérêt pour l’achat du club, déclarant : « En grandissant, j’ai encouragé Arsenal d’aussi loin que je me souvienne.

“Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau sur le ring.”

Thierry Henry est un ami d’Ek, le fan d’Arsenal intéressé par le rachat du club

Quelques jours après avoir fait connaître son intérêt, la légende des Gunners, Henry, était un invité de Sky Sports Monday Night Football où il a confirmé que l’intérêt d’Ek pour l’achat du club était authentique.

Henry a dit : « C’est vrai.

“Daniel est un fan d’Arsenal. Il ne l’a pas dit pour une quelconque publicité, il est fan d’Arsenal depuis très longtemps.

« Il s’est approché de nous, nous l’avons écouté. Et nous savions, avant tout, qu’il voulait impliquer les fans.

Henry est considéré comme un vrai grand d’Arsenal

«Il veut réinjecter l’ADN d’Arsenal, l’identité qui, je pense, est révolue depuis longtemps.

“Ils n’ont pas beaucoup de gens d’Arsenal parmi le conseil d’administration qui peuvent montrer la bonne direction, et c’est ce que Daniel veut faire.

«Il a déjà tendu la main et a dit lui-même qu’il avait collecté les fonds pour faire une bonne offre. Beaucoup de gens ont crié qu’ils voulaient que le propriétaire parte…

“Nous essayons de proposer une solution, impliquant les fans et l’ADN du club.”

Ek, un fan d’Arsenal, fait toujours une offre pour évincer la famille Kroenke

Ek aurait offert une somme de 2 milliards de livres sterling pour acheter le club à Kroenke en avril, s’adressant à nouveau aux médias sociaux pour déclarer que son intérêt restait sur la table.

Il a déclaré: “Des rapports inexacts ont émergé disant que je n’avais pas fait d’offre pour Arsenal Football Club. Je pense qu’il est important de corriger le bilan – cette semaine, une offre a été faite à la fois à Josh Kroenke et à leurs banquiers qui incluait la propriété des fans, une représentation au conseil d’administration et une action en or pour les supporters.

« Ils ont répondu qu’ils n’avaient pas besoin d’argent. Je respecte leur décision, mais je reste intéressé et disponible si la situation devait changer. »

Avec Ek et Henry présents pour la victoire 3-1 sur Tottenham, il est clair que les deux parties sont sérieuses dans leur offre d’achat du club avec de nombreux fans intéressés de savoir si un jour ils pourraient réussir dans leur offre.

