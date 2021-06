Ce que David Alaba peut apporter à l’équipe du Real Madrid la saison prochaine

David Alaba ayant récemment été amené au Real Madrid pour un transfert gratuit, j’ai pensé qu’il était approprié de donner un peu de contexte sur son style de jeu et la façon dont il a joué avec son ancien club, le Bayern Munich. Pour être parfaitement franc, je n’avais pas beaucoup regardé Alaba avant qu’il ne signe pour Los Blancos, principalement en regardant les matchs de la Ligue des champions du Bayern Munich et rien d’autre. Maintenant que j’ai eu le temps de revenir en arrière et de regarder de nombreuses performances d’Alaba de la campagne 2020/21, j’ai pensé essayer de partager quelques détails sur Alaba pour les Madridistas qui, comme moi, ne regardent pas beaucoup de la Bundesliga.

Comme chacun sait, la plus grande force de David Alaba (et de loin son attribut le plus connu) est sa polyvalence. Il a occupé de nombreux postes différents au cours de ses douze années de carrière senior, son poste le plus fréquent étant l’arrière gauche, le milieu de terrain central (jouant à la fois dans un rôle box-to-box et plus défensivement) et l’arrière central. Comme il a de l’expérience dans de nombreux postes et rôles différents sur le terrain, il est devenu un joueur très complet.

Bien que l’on ne sache pas encore précisément quel rôle/position Alaba jouera sous Carlo Ancelotti, l’hypothèse actuelle est qu’il s’intégrera dans la ligne arrière en tant que remplaçant de Sergio Ramos, jouant aux côtés de Raphael Varane ou d’Eder Militao. Cependant, sa vaste expérience de jeu sur toute la ligne arrière et le milieu de terrain ouvre une pléthore d’options pour le Real Madrid la saison prochaine – une option appétissante selon les rumeurs est un arrière cinq avec Alaba à l’arrière gauche, Ferland Mendy, Varane et Militao comme le les arrières centraux, et l’un de Dani Carvajal ou Lucas Vazquez fonctionnant comme arrière droit (Mendy et Alaba sont également interchangeables dans cette formation, les deux pouvant jouer l’arrière central et l’arrière gauche). Ce n’est qu’une des formations que la fluidité positionnelle d’Alaba permettrait à l’équipe de jouer la saison prochaine.

Comme indiqué précédemment, Alaba passera probablement la majeure partie de la saison prochaine à jouer au centre. Par conséquent, le reste du contenu de cet article discutera de ses contributions possibles au club la saison prochaine à partir de ce rôle.

Cette saison, Alaba est entré sur la scène statistique en tant que mastodonte des défenseurs centraux en possession. Ses chiffres de progression de balle – pour un défenseur central – sont sans précédent. Il a réalisé en moyenne plus de passes progressives par match que tout autre défenseur central des cinq meilleures ligues européennes, avec 6,36 pour 90. Environ 39 % de ses passes font avancer le ballon, l’un des taux les plus élevés d’Europe (pour référence, Sergio Ramos, le Real Madrid le joueur de ballon le plus fréquent de la ligne arrière a également réalisé en moyenne environ 39% de ses passes faisant avancer le ballon à chaque match, bien qu’il ait joué moins de passes totales par match qu’Alaba).

Progression du ballon par les défenseurs centraux pour la première moitié de la saison 2020/21. Comme il s’agit d’une base « par match », ces données ont très peu changé au cours de la saison.

Alaba est également en tête du classement des passes dans le dernier tiers depuis la position centrale arrière, avec une moyenne de 7,81 pour 90. Il est incroyablement doué pour faire remonter le ballon rapidement et trouver ses coéquipiers dans des poches d’espace entre les lignes défensives et médianes de son adversaire. Il est assez précis dans ses passes (bien qu’il y ait une différence de qualité évidente lorsqu’il passe avec son pied gauche dominant par rapport à son droit), et il a complété ses passes la saison dernière avec une efficacité de 85,1%. Bien que ce soit nettement inférieur aux 91,8% de Ramos, 91,1% de Varane et même aux 90,5% de Militao, la progression du ballon et la création de chance qu’Alaba apporte à l’équipe en valent la peine.

Les passes de David Alaba dans le dernier tiers, classées par leur position initiale. Comme on peut le voir ici, il aime pousser dans la moitié défensive de son adversaire lorsque son équipe est en possession.

Bien que les numéros de passe progressifs d’Alaba soient incroyables, ses numéros de port progressifs sont également assez bons. Il a tenté en moyenne 6,67 dribbles progressifs la saison dernière avec le Bayern Munich, pour une moyenne de 29,8 yards par course. En comparaison, Sergio Ramos n’a tenté que 3,66 dribbles progressifs par 90 minutes jouées la saison dernière, mais sa distance de transport moyenne était beaucoup plus grande (48,1 mètres). Les deux ont joué à peu près le même rôle pour leurs clubs respectifs, chacun étant le joueur désigné pour porter la majorité du ballon lorsqu’il joue à l’arrière.

Attendez-vous à ce qu’Alaba entre souvent dans la moitié défensive de son adversaire la saison prochaine lorsque le Real Madrid est en possession, et bombarde vers l’avant en attaque, semblable aux courses que Sergio Ramos ferait dans les dernières saisons de sa carrière au Real Madrid. Alaba est un excellent centreur de balle (une compétence acquise de sa longue période à l’arrière gauche), et n’hésitera pas à profiter de l’espace dans de larges zones profondes du territoire de son adversaire pour monter sur le ballon et essayer de trouver des cibles dans la surface de réparation. Cela sera très utile au Real Madrid alors qu’il essaie de briser les défenses contre les blocs bas la saison prochaine, Alaba peut aller de l’avant pour aider à placer des centres dangereux dans la surface de réparation et donner à l’opposition un autre joueur à craindre (bien que cela puisse restreindre le rôle de Casemiro dans le dernier tiers, ce qui, j’en suis sûr, décevra tous les Madridistas).

La saison dernière, Alaba a enregistré en moyenne 0,67 centres par match depuis le poste de défenseur central (les complétant avec une régularité de 35,7%), ainsi que 2,39 tentatives de passes dans la surface de réparation (en compétition avec environ 1 en moyenne par match). Alaba a également réalisé en moyenne 0,5 passes qui mènent directement à un tir par match, un taux très élevé pour un défenseur central.

Alaba est aussi un magicien des décors, quelque chose que nous avons vu dans ses récentes performances à l’Euro. Il tire des corners pour son pays d’origine, l’Autriche (et en a pris quelques-uns pour le Bayern Munich la saison dernière), quelque chose que je ne m’attends pas à ce qu’il fasse trop souvent pour le Real Madrid, car Toni Kroos et Luka Modric sont tous deux des tireurs de corner qualifiés. bien. Il peut également tirer des coups francs, tirer et centrer, et il a marqué un but pour le Bayern Munich sur un coup franc la saison dernière.

Buts et passes décisives de David Alaba la saison dernière. Son but sur coup franc était le tir en haut de la surface de réparation.

Bien que je ne puisse pas voir Alaba être sur un coup de pied arrêté la saison prochaine en tant que preneur désigné, il est bon d’avoir un certain nombre de joueurs dans l’équipe qui peuvent prendre des corners et des coups francs – les types de livraisons les plus différents qui peuvent être fournis, le mieux. Le Real Madrid s’est beaucoup appuyé sur les coups de pied arrêtés au cours des dernières années (j’ai écrit un article à ce sujet il y a quelques mois; consultez-le ici), et l’ajout d’Alaba devrait les aider à poursuivre cette tendance de domination des situations de balle morte pour les années à venir.

Quand Alaba a été lié pour la première fois au Real Madrid, j’admets que j’avais des réserves, mais pas sur ses capacités en possession. Comme expliqué dans les parties précédentes de cet article, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que lui lorsque vous demandez un défenseur central qui joue le ballon. Sans parler de sa capacité à jouer dans tant de positions différentes, ce qui aurait été un atout incroyable pour l’équipe la saison dernière lorsque l’équipe était ravagée par les blessures. Mes seules inquiétudes concernaient ses capacités défensives, car défendre est le premier devoir d’un défenseur central. Cela n’a fait qu’empirer avec la perte de Sergio Ramos, le meilleur défenseur central de sa génération et un pilier de la ligne arrière du Real Madrid au cours des 16 dernières saisons. Cependant, mes opinions sur les capacités défensives d’Alaba ont été formulées sur la base de données et d’opinions d’autres personnes, et non à partir de mon expérience de visionnage réelle. Depuis que j’ai maintenant eu la chance de revenir en arrière et de regarder une partie de la campagne 2020/21 d’Alaba, mes réserves ont été quelque peu étouffées.

C’est un assez bon défenseur, et ses meilleurs atouts sont sa conscience de sa position et sa capacité à chronométrer correctement les défis. Bien qu’il soit parfois pris hors de position après que son équipe a perdu le ballon (dont les attaquants adverses profitent souvent), sa vitesse de récupération est assez bonne, lui permettant de se réorienter et de regagner une position dominante sur son marqueur. Il va sûrement faire peur aux fans, car il peut souvent être en retard lors du suivi des coureurs (et il laisse souvent les coureurs entrer dans son point de liaison), mais il peut généralement rattraper les joueurs sur de plus longues distances.

Alaba était également souvent associé au centre arrière avec quelqu’un qui ne possédait pas beaucoup de vitesse au cours de la saison 2020/21, ses partenaires les plus fréquents étant Jerome Boateng et Niklas Sule. Bien que les deux soient des défenseurs incroyablement talentueux, cela a affecté la hauteur d’une ligne défensive que le Bayern était obligé de jouer et combien Alaba devait couvrir pour son partenaire lorsqu’il défendait les attaquants avec beaucoup de rythme. Avec le Real Madrid, Alaba n’aura pas à s’inquiéter d’être associé à un défenseur central plus lent, car il jouera aux côtés de Varane, Militao et Nacho, qui possèdent tous des vitesses de récupération très rapides.

L’un des aspects clés du jeu de Sergio Ramos était son agressivité et sa volonté de plonger dans les tacles, étant le défenseur central du partenariat qui sortirait de la ligne arrière et ferait pression sur les adversaires qui dribblaient la défense du Real Madrid. C’est un joueur très physique et il était toujours prêt à mettre son corps en jeu pour récupérer le ballon. Alaba est très différent, étant un joueur qui ne met un tacle que comme option finale, car il préfère de loin forcer son adversaire à recycler la possession, voulant qu’il rejoue avec un coéquipier plus profond. Cependant, s’il est obligé de mettre un tacle, ce ne sera pas un tacle croustillant et complet du corps de Sergio Ramos, ce sera Alaba essayant de mettre un pied dans l’espace de son adversaire, essayant d’utiliser un orteil pour pousser la balle gratuitement. Il est très rapide avec ses réactions instinctives et ses mouvements corporels, et ses défis arrivent généralement au bon moment.

Une comparaison rapide des données défensives de David Alaba et Sergio Ramos de la saison 2020/21

Alaba est également un leader dans la ligne arrière et dans son équipe dans son ensemble. Cela est particulièrement évident lorsqu’on le regarde jouer avec l’Autriche à l’Euro ; il est le général de terrain, le joueur sur le terrain qui contrôle son équipe et communique où les joueurs doivent être et qui marque qui. Alors que Raphael Varane devrait intensifier et être le leader de la ligne arrière du Real Madrid la saison prochaine, il est bon de savoir qu’il y a quelqu’un d’autre là-bas qui est à l’aise d’assumer cette responsabilité.

Alors que le Real Madrid vient de perdre une présence massive dans son équipe avec le départ de Sergio Ramos, l’avenir s’annonce un peu moins sombre avec l’arrivée d’Alaba. Il sera sûrement un atout pour l’équipe la saison prochaine compte tenu de sa polyvalence positionnelle et de sa nature progressive en possession. Espérons que sa présence sera positive dans l’équipe et qu’il pourra aider Los Blancos à reprendre le chemin de la victoire la saison prochaine.