Avec le drame militaire SEAL Team revenant officiellement pour la saison 5 et passant à Paramount + au début de la saison, la série pourra avoir un peu plus d’espace pour les jambes en ce qui concerne les scénarios, grâce à la plate-forme de streaming. Avec la possibilité d’explorer les personnages plus en profondeur, David Boreanaz, qui incarne le maître en chef Jason Hayes, a révélé ce qu’il est le plus impatient d’explorer avec Jason au cours de la saison à venir.