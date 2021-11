Ce que Derek Fisher a accidentellement appelé Russell Westbrook (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont acquis Russell Westbrook au cours de la dernière intersaison dans un package comprenant Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et plusieurs autres actifs. Il y avait un espoir qu’il serait en mesure de bien s’accorder avec LeBron James et Anthony Davis, créant ainsi un Big Three qui serait comparable à celui que beaucoup prévoyaient que les Brooklyn Nets auraient en 2021-2022.

Bien sûr, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Alors que Westbrook a assez bien complété James et Davis du point de vue de la personnalité, il a été profondément incohérent sur le terrain.

Parfois, Westbrook aura fière allure, comme lorsqu’il a perdu 27 points et 7 passes décisives sur les Rockets de Houston cette semaine. D’autres fois, il vous donnera 8 points et 4 revirements, comme il l’a fait il y a quelques semaines contre les Golden State Warriors.

L’une des choses qui a hanté Westbrook cette année et les saisons précédentes, c’est son tir. Jusqu’à présent, il est un atroce 22% d’au-delà de l’arc à travers huit matchs. Cela lui a valu un certain surnom parmi les fans.

Bien que ce surnom ait été principalement réservé aux médias sociaux, il s’est en quelque sorte retrouvé à la télévision cette semaine lorsque Derek Fisher l’a prononcé accidentellement lors d’une émission.

Derek Fisher appelle accidentellement Russell Westbrook « Russell Westbrick » (h/t @LakersDailyCom) pic.twitter.com/bwFQLADJ5f – NBA Central (@TheNBACentral) 3 novembre 2021

Oups.

Ce n’est évidemment pas le premier moment public embarrassant de Fisher. Son affrontement avec Vanessa Bryant vivra pour toujours dans le Hall of Fame grincer des dents.

Dans l’ensemble, Westbrook a démarré lentement cette saison. Il s’est engagé non pas dans un, mais dans deux combats distincts avec des fans – et s’est en quelque sorte mêlé à une controverse sur les signes d’un gang. Et ses combats sur le terrain parlent d’eux-mêmes.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Heureusement, on a l’impression qu’il passe un cap. Pourra-t-il revenir fort, jouer dur et mener les Lakers à un championnat en 2021-22 ? Le temps nous le dira.

