Ce que disent les journaux – 23 mai

Les journaux nationaux sont guidés par des révélations sur l’efficacité des vaccins contre les variantes du coronavirus.

Le télégraphe du dimanche et Les gens du dimanche rapportent de nouvelles données de Public Health England ont révélé que les vaccins Pfizer et AstraZeneca restent efficaces contre les maladies symptomatiques des variantes Indian et Kent.

Les résultats maintiennent la nation sur la bonne voie pour la prochaine étape de la feuille de route du gouvernement le 21 juin, selon le Dimanche Express et Mail le dimanche.

Pendant ce temps, Le Sunday Times conduit avec l’affirmation de Dominic Cummings selon laquelle le gouvernement a initialement poursuivi une stratégie d’immunité collective pour lutter contre le virus, avant d’être averti que cela conduirait à «des centaines de milliers de morts par étouffement».

Ailleurs, L’observateur rapports que les ministres ont juré de «restaurer la confiance» dans la BBC à la suite du rapport Dyson dans l’interview de Panorama de 1995 avec Diana, princesse de Galles.

La famille de Michael Jackson a également attaqué le journaliste au centre du scandale, Martin Bashir, selon le Miroir du dimanche.

L’indépendant dit que le nombre de migrants traversant la Manche a doublé l’année dernière.

Et le Daily Star le dimanche mène avec le commentateur de football Clive Tyldesley appelant à ce que les commentateurs soient autorisés à jurer.