Ce que disent les pédiatres pour savoir si nous devons vacciner les enfants contre le Covid, maintenant que nous pouvons

C’était une décision qui attendait et elle est déjà arrivée. Hier, le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé l’autorisation d’étendre la vaccination contre le SRAS-CoV-2 avec la préparation Comirnaty chez les enfants de 5 à 11 ans.

La première étape est déjà donnée. Il appartient désormais aux gouvernements des pays de l’Union de décider s’il faut rendre effective la vaccination des plus petits. Pour le moment le ministère de la Santé n’a pas fait de déclaration, mais des doutes ont commencé à surgir parmi les parents.

Pour cette raison, le Comité des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (CAV-AEP) a fait une déclaration avec deux objectifs : le premier pour montrer sa position favorable au vaccination des mineurs, et deuxièmement pour clarifier les doutes logiques des pères et des mères.

Le positionnement est clair. Une fois le vaccin approuvé par le Agence espagnole des médicaments et produits de santé (AEMPS), la Commission de Vaccination de l’AEP recommande la vaccination de tous les enfants de cette tranche d’âge sur la base des points suivants :

« Contempler le droit de l’enfant à sa protection individuelle contre cette maladie qui, bien qu’en général à ces âges soit bénigne, peut parfois être compliquée. » « Obtenir et maintenir des espaces éducatifs sûrs qui permettent la normalisation de la scolarité et des relations interpersonnelles. des enfants, avec le bien-être psycho-émotionnel qui en résulte. « » Atteindre l’immunité de groupe ou de troupeau. » » Réduire la circulation du SRAS-COV-2 et l’apparition de nouvelles variantes. » » Ne pas priver la population enfantine du bénéfice qu’il assure la vaccination, dont bénéficient déjà les plus de 12 ans (bien que les objectifs en termes de santé soient différents) ».

Fréquence des infections et transmission chez les enfants

Les experts en pédiatrie reconnaissent qu’on ne sait pas exactement quel pourcentage d’enfants ont été infectés par le SRAS-CoV-2, « étant donné que jusqu’à 50% des cas peuvent être asymptomatiques ».

Contrairement à ce que l’on pensait au début de la pandémie, « les enfants n’ont pas été le groupe qui a le plus influencé le comportement communautaire de l’infection par le SRAS-CoV-2 ».

Les preuves scientifiques obtenues au cours de tous ces mois ont révélé que les enfants sont infectés et transmettent la maladie à un degré moindre que les adultes.

En effet, selon l’AEP, « chez les enfants, tant la transmissibilité de l’infection que la possibilité d’être infecté sont plus faibles chez les jeunes enfants que chez les adultes et les adolescents ».

Ces différences entre les tranches d’âge peuvent être dues aux comportements de chacun. Les plus petits passent plus de temps à la maison ou à l’extérieur, alors qu’en vieillissant, il est plus normal qu’ils s’adonnent à des activités de groupe, ce qui augmente le risque d’infection.

« Dans le même scénario, les plus jeunes enfants sont infectés à un taux égal à celui des adultes. Cela signifie que, dans les circonstances actuelles, où les enfants représentent une proportion substantielle de la population non vaccinée, l’infection peut se déplacer vers eux et ils peuvent devenir un maillon fondamental pour la circulation du SARS-CoV-2 », expliquent les experts.

Gravité de la maladie chez les enfants

Heureusement, le pourcentage d’enfants gravement touchés par le coronavirus est bien plus élevé que chez les adultes. Et si l’on parle de létalité, le nombre de décès est extraordinairement bas.

Selon les données de l’AEP, en Espagne, le taux d’hospitalisations chez les enfants est de 4 à 6 pour mille infectés, celui des admissions dans les unités de soins intensifs pédiatriques de 3-4/10 000 et le taux de mortalité extraordinairement bas, de 2 à 4 sur 100 000.

« Au total, et compte tenu du fait qu’un grand nombre d’enfants ont contracté l’infection depuis le début de la pandémie, il y a eu, dans notre pays, au moins 6 000 hospitalisations, 300 admissions en USIP et 37 décès dus au Covid-19, la moitié chez des enfants de moins de 10 ans », soulignent les pédiatres.

Cette charge de maladie par le SRAS-CoV-2 justifie, de l’avis du CAV-AEP, la vaccination de tous les enfants, à condition qu’il existe des vaccins présentant une immunogénicité, une efficacité et une sécurité appropriées.

Préparations vaccinales et balance risques/bénéfices

Il existe actuellement deux vaccins approuvés pour les enfants de 12 ans et plus, le vaccin Comirnaty (Pfizer & BioNTech) et le vaccin Spikevax (Moderna).

Les deux ont montré un 100% d’efficacité et quelques effets secondaires qui, dans les essais cliniques, ont été principalement des réactions locales au site d’injection, des maux de tête et de la fatigue.

Le 29 octobre 2021, aux États-Unis, la FDA a approuvé le vaccin Comirnaty pour les enfants de 5 à 11 ans.

« Le vaccin approuvé pour ces âges ne contient qu’un tiers (10 g) de l’ARNm des vaccins approuvés pour les enfants plus âgés et les adultes (30 g) », expliquent-ils. Ce même vaccin a également été approuvé au Canada.

L’autorisation d’urgence du vaccin EMA sur la base des données d’une étude en cours, ce qui montre que l’immunogénicité est similaire à celle des enfants plus âgés vaccinés et l’efficacité contre le Covid-19 de 90,7%.

Et sur la base de ces données, les pédiatres espagnols assurent qu' »il s’agit d’un vaccin sûr, dont les effets secondaires ont été légers et se sont limités à une douleur et un gonflement au site d’injection, de la fatigue et une faible fièvre ».

Et la myocardite ?

L’un des problèmes qui peuvent créer des soupçons chez les parents sont les cas de myocardite, peu nombreux, qui se sont produits après la vaccination avec Moderna chez les enfants de 12 ans et plus.

Les pédiatres de l’AEP expliquent que « La fréquence de cette complication est de 1 à 5 cas/100 000, elle apparaît surtout entre 2 et 4 jours après la deuxième dose et elle survient plus fréquemment chez les hommes âgés de 16 à 29 ans ».

« Même en considérant cette complication, la balance bénéfice/risque est clairement favorable à ces vaccins chez les adolescents, puisque les myocardites sont plus fréquentes après infection qu’après vaccination », affirment les experts.

Les pédiatres disent « oui » au vaccin

Après avoir analysé toutes ces données, les spécialistes du Comité Vaccins de l’AEP l’ont bien compris. Le plus conseillé est de vacciner les enfants.

Et ils mettent l’accent sur un aspect, à savoir que « l’incidence cumulée des infections au SRAS-CoV-2 est plus élevé chez les enfants de moins de 11 ans que dans tout autre groupe d’âge.

« Considérant que la survenue d’une myocardite associée aux vaccins à ARNm diminue avec l’âge des enfants, et compte tenu de la plus faible quantité d’ARNm dans la préparation pour enfants, il est très probable que le risque de cette complication soit beaucoup plus faible qu’après la vaccination. des adolescents et des jeunes adultes, améliorant ainsi le rapport bénéfice/risque de la vaccination chez les enfants âgés de 5 à 11 ans ».