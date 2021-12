Ce que disent les recherches tendance de Google sur l’Amérique en 2021

Chaque année, Google publie des listes des recherches les plus en vogue aux États-Unis, donnant aux lecteurs une vue alléchante sur l’identité collective de l’Amérique.

Plutôt que de simplement montrer ce que les gens recherchent le plus, ces listes mettent en évidence les mots et les phrases que les gens recherchent cette année qu’ils n’étaient pas l’année précédente. En effet, ces recherches parlent de nos dernières peurs, désirs et questions – les choses que nous étions trop gênés de demander à quelqu’un d’autre que Google.

Comme l’éditeur de données Google Simon Rogers me l’a dit l’année dernière : « Vous n’êtes jamais aussi honnête qu’avec votre moteur de recherche. Vous avez une idée de ce qui intéresse vraiment les gens et de ce qu’ils veulent vraiment savoir, et pas seulement de la façon dont ils se présentent au reste du monde.

Les listes sont, naturellement, un peu partout, mais quelques thèmes communs ont atteint le sommet, offrant un aperçu de ce que c’était vraiment d’être un Américain en 2021. Cette année, nos historiques de recherche ont parlé de notre intérêt pour les actifs alternatifs. comme les crypto-monnaies et les NFT, ainsi que l’insécurité économique persistante, comme en témoignent nos questions sur le moment où nous obtiendrions nos chèques de relance et si nous serions admissibles à une remise de prêt étudiant. Le fossé culturel entre la génération Y et la génération Z est apparu dans des questions sur le type de cheveux et de jeans à la mode, tout comme d’autres tendances des médias sociaux qui semblaient plaire à tout le monde, comme comment faire des pâtes TikTok ou des cookies Squid Game. Et enfin, l’année où les vaccins Covid-19 sont devenus largement disponibles, de nombreux Américains se sont tournés vers le moteur de recherche pour comprendre comment redevenir une personne normale, car les gens ont de nouveau assisté à des événements en personne et ont dû découvrir ce que les gens pantalons porter qui ne sont pas des pantalons de survêtement.

Intérêt économique — et insécurité

Selon votre point de vue, 2021 était soit l’année où la crypto-monnaie est devenue un actif financier viable, s’est avérée être une arnaque, ou simplement lorsqu’elle est devenue courante. Il était certainement populaire sur Google.

Dogecoin était le sujet le plus en vogue dans les catégories « comment prononcer » et « où acheter » (les gens étaient cependant plus intéressés par où l’acheter que par comment le dire). Le prix de l’ethereum était l’une des principales recherches d’actualités. Les actions Meme comme AMC et GameStop étaient également de nouvelles recherches populaires en 2021. Elles étaient également, de manière incompréhensible, bien performantes sur le marché boursier cette année.

L’incertitude économique persistante aux États-Unis est peut-être à l’origine de ce nouvel intérêt pour le marché boursier – et les actifs alternatifs comme moyen de devenir riche rapidement -. Les recherches de tendance pour la loterie Mega Millions et les chèques de relance suggèrent que les flux de revenus réguliers n’étaient pas tout à fait au rendez-vous. Les recherches de tendance sur les carrières comprenaient notamment des emplois précaires mais flexibles, comme les vendeurs Amazon et les chauffeurs Doordash.

Malgré le report des remboursements et des intérêts des prêts étudiants jusqu’en janvier 2022, il était courant pour les Américains de poser des questions sur la remise et l’annulation des prêts étudiants cette année. L’augmentation de la dette étudiante a présenté un obstacle économique majeur pour de nombreux jeunes Américains, causant tout, du retard de l’accession à la propriété à l’inégalité de la richesse.

Aucune des recherches de tendance autour de la finance ne semble particulièrement stable, probablement parce que contribuer à votre 401k est moins sexy que la blockchain (mais c’est aussi probablement un meilleur pari financier). Des sites comme TikTok regorgent de conseils financiers, mais il pourrait être plus intelligent de les utiliser pour déterminer quoi porter plutôt que comment créer de la richesse.

Clivages générationnels et tendances TikTok

Cette année, une guerre largement exagérée entre les millennials et la génération Z s’est déroulée sur les réseaux sociaux et dans les recherches. Le groupe plus jeune s’est moqué des milléniaux pour avoir fait des choses millénaires comme porter des pièces latérales et des jeans skinny – et aussi pour ne pas avoir de maison. Certains milléniaux ont pris la critique beaucoup trop au sérieux et n’ont pas compris la blague. D’autres ont simplement cherché sur Google si les jeans skinny ou les jeans à bas cloche étaient à la mode (les deux étaient des recherches tendance).

Plutôt que de refléter quoi que ce soit de substantiel sur le style du millénaire, la mêlée a plutôt illustré une conscience de soi croissante chez les millénaires qui, autrefois le panneau indicateur de toutes les plaintes des baby-boomers, perdent peut-être de leur pertinence culturelle.

Internet regorgeait également de tendances qui semblaient s’étendre sur des générations. De nombreuses tendances alimentaires (pâtes TikTok), tendances de style (université sombre) et tendances de célébrités (Pete Davidson) sont apparues dans les recherches Google, bien qu’on ne sache pas combien elles ont de résistance depuis chaque jour, il semble que quelque chose de nouveau arrive sur TikTok ou pipeline culturel.

Comme me l’a récemment dit Rebecca Jennings, correspondante principale de Vox pour la culture, la viralité est devenue encore plus éphémère alors que la montée et la chute des tendances se produisent plus rapidement que jamais. Ainsi, même si les recherches sur cottagecore, wolf haircuts et hamantaschen sont à la mode, il n’est probablement pas nécessaire de comprendre ce qu’elles sont.

Comment avancer

C’est l’année où les Américains ont non seulement acquis une compréhension pratique des vaccins, mais aussi une préférence exprimée pour les sociétés pharmaceutiques qui les proposent. « Pfizer ou Moderna » était une recherche en petits groupes, car les gens ont déclaré leur allégeance à #TeamPfizer ou #TeamModerna avec des publications sur les réseaux sociaux et même des marchandises. Ces recherches portaient sur un sentiment de soulagement.

En plus de rechercher où se faire vacciner, les recherches de bars, de bowling, de brunch et de buffets à proximité figuraient en tête de la liste des tendances «à proximité». Il s’agissait d’activités qui étaient pratiquement impensables l’année dernière, lorsque les recherches de tendance comprenaient la recherche de papier toilette à proximité et des manifestations. Les gens ont également récemment cherché sur Google quoi porter lors des concerts, des fêtes de mariage et des remises de diplômes – encore une fois, des événements qui étaient en grande partie inexistants l’année dernière. Ces recherches de tendances sont des indicateurs que nous essayons de nous rappeler comment être à nouveau normaux après avoir vécu si étrangement.

Pour moi, les catégories de recherche tendance les plus poignantes étaient peut-être les recherches qui commençaient par « comment être ».

Il a été guidé par la façon d’être éligible aux contrôles de relance, mais au-delà de cela, il a mis en évidence une insécurité fondamentale à laquelle beaucoup d’entre nous sont confrontés après près de deux ans dans un isolement relatif : « Comment être plus attrayant », « Comment être heureux seul, « Comment être heureux avec soi-même » et « Comment être un bon embrasseur » faisaient tous partie de la liste.

Ces listes sont un instantané amusant de ce que c’est que d’être un Américain en 2021 : maladroit, plein d’espoir et financièrement et socialement incertain. Ils sont également un bon rappel que beaucoup de choses sur la façon de vivre ne peuvent pas être comprises en ligne.

