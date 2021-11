Ce que dit la résurrection de Hic et Nunc sur les infrastructures décentralisées

À la fin de la semaine dernière, un marché NFT (jeton non fongible) appelé Hic et Nunc a soudainement chuté sans explication. Toutes les URL liées à hicetnunc.xyz étaient cassées et tous les NFT du site étaient inaccessibles. La biographie Twitter du site affichait une épitaphe impassible : « interrompu ».

La communauté a paniqué. « Pathétique », a écrit un utilisateur du serveur Hic et Nunc Discord. « Les NFT sont morts », a écrit un autre. La crainte était que sans un site Web fonctionnel, les NFT eux-mêmes soient effectivement inaccessibles.

« Ce qui s’est passé de jeudi à vendredi est clair, c’est que la plupart des gens ne comprenaient pas comment fonctionnent les NFT », a déclaré Bernadine Bröcker Wieder, fondatrice d’une entreprise technologique axée sur l’art appelée Vastari. « En faisant tomber le front-end, ils pensaient que cela signifiait qu’ils avaient tout perdu. »

La réalité n’était pas aussi tranchée. Le site Web de Hic et Nunc n’existait plus, mais comme la plupart des données se trouvaient déjà sur la blockchain (un réseau appelé Tezos, dans ce cas) et que le code était disponible sur GitHub (un référentiel open source), les données brutes étaient toujours accessible – bien que sous une forme quelque peu brouillée.

L’incident a servi par inadvertance de test de résistance pour l’infrastructure décentralisée. Les NFT sur Hic et Nunc pourraient être récupérés – mais l’effort devrait venir de la communauté.

La « décentralisation » est le mot à la mode le plus souvent associé au Web 3.0, mais il est facile d’oublier ce qu’il signifie exactement. En théorie, l’infrastructure dite « décentralisée » renvoie à la structure de la blockchain elle-même – chaque mineur stocke une copie complète et indépendante du grand livre, de sorte que les données ne sont pas « centralisées » entre les mains d’un seul propriétaire. C’est le contraire de la façon dont nous sommes habitués à comprendre les données sur Internet. Si Amazon décidait de débrancher son réseau de cloud computing dès maintenant, un tiers d’Internet serait irrécupérable. Un site Web vraiment décentralisé ne tirerait jamais que des données de la blockchain ; s’il tombait en panne, les données brutes seraient toujours récupérables.

Dans la pratique, cependant, « décentralisé » est principalement devenu un raccourci pour « lié à la cryptographie » – un moyen de courtiser les investisseurs avec le vernis d’un système plus robuste, sans s’engager pleinement dans l’idée. Cela est particulièrement évident en ce qui concerne les NFT, qui ne sont essentiellement que des données qui pointent vers des fichiers multimédias. Si le fichier image de votre NFT est hébergé sur le serveur d’une entreprise et que l’entreprise tombe en panne, rien ne garantit que vous le reverrez un jour. Vous serez toujours « propriétaire » du NFT (c’est-à-dire la chaîne de lettres et de chiffres qui dit qu’il vous appartient), mais l’image elle-même pourrait disparaître.

Hic et Nunc a été conçu par un seul développeur, Rafael Lima, qui l’a construit à partir de zéro sur la blockchain Tezos. Il était, en effet, une autorité centrale. Mais dans les jours qui ont suivi sa décision d’abandonner le projet (cela semble être le résultat d’arguments internes avec d’autres membres du serveur Discord), une société de cryptographie soutenue par VC appelée DNS a décidé de créer un site miroir avec un nouveau site de haut niveau. domaine. Au lieu de « .xyz », il a été remplacé par « .art ».

Le nouveau site semble presque identique à l’ancien et utilise les mêmes contrats intelligents sous-jacents, de sorte que les créateurs peuvent toujours créer et échanger de nouveaux NFT Hic et Nunc. Les images attachées aux NFT existants sont également toujours disponibles, car les fichiers multimédias étaient hébergés dans un système de stockage appelé IPFS (InterPlanetary File System), qui transpose les données directement sur la blockchain.

« Parce que [Lima] utilise IPFS avec les fichiers d’origine, il n’y a pas d’URL étranges entre eux. Donc, comme Hic et Nunc sont en panne, cela n’affecte rien avec les NFT », a expliqué Bröcker Wieder.

C’est pourquoi les puristes de la crypto, toujours méfiants à l’égard des autorités centrales, aiment tout garder « en chaîne ». La plupart des marchés NFT les plus populaires d’aujourd’hui ne fonctionnent pas comme cela, préférant exécuter les fichiers via des intermédiaires centralisés (soit pour économiser de l’argent, soit pour simplifier les choses d’un point de vue technique). Nifty Gateway, le marché appartenant à Winklevoss qui a servi de rampe de lancement à l’artiste NFT Beeple, est une plate-forme « centralisée » dans la mesure où les fichiers eux-mêmes ne vivent pas sur la blockchain. Si les jumeaux Winklevoss décidaient de démonter leurs serveurs, les détenteurs de NFT auraient du mal à déterrer leurs images.

Cela ne veut pas dire que cette nouvelle version de Hic et Nunc est parfaite, et que la décentralisation est toujours la réponse – ce n’est pas le cas. Le serveur Discord reste chaotique ; personne ne sait vraiment qui devrait prendre en charge le nouveau site (bien que certains suggèrent qu’il soit exploité collectivement par un DAO). Les NFT restent loin d’être une revendication de propriété à toute épreuve, dans la mesure où ils ne confèrent aucun droit légal et peuvent disparaître. Mais ce n’est pas le cas, du moins jusqu’à présent : ils sont juste sous la garde d’un nouveau steward.

Violeta López, une artiste et développeur qui a travaillé sur la plateforme originale Hic et Nunc, a exprimé sa frustration face à la façon dont hicetnunc.art s’est développé.

« Ce qui a commencé comme un projet open source s’est retrouvé dans des copies fermées », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Pourquoi … les développeurs tiers ne pourraient-ils pas dupliquer/cloner le référentiel et créer leur propre version du site au lieu d’héberger des outils tiers sur leurs propres sites ? »

C’est un peu vrai : DNS a rendu le code du site miroir Hic et Nunc open source, mais toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations du site sont essentiellement entre les mains d’un nouvel acteur central avec une vision distincte. À ce stade, il n’est pas clair si le nouveau Hic et Nunc partagera l’éthique décousue de l’original.

À mon avis, https://t.co/pPDBZIGLM1 vole de manière flagrante la propriété intellectuelle H=N. La seule revendication qu’ils ont est d’être le premier à cloner le code open source et à le promouvoir. Il a été suggéré qu’ils changent le nom, ils ont refusé. Leur attitude laisse beaucoup à désirer – __orderandchaos (@__orderandchaos) 13 novembre 2021

C’est un fait d’Internet que les sites Web vont et viennent. Les choses deviennent obsolètes et la « pourriture des liens » s’installe. Mais cela vaut la peine de considérer ce que les structures de données décentralisées pourraient faire pour certains des sites qui ont été perdus avec le temps.

Plus tôt cette semaine, le site Web d’un blog bien-aimé appelé The Awl, qui a disparu depuis plusieurs années, a disparu d’Internet. Comme pour Hic et Nunc, tous les liens ont soudainement cessé de fonctionner. « Chaque paiement récurrent cessera un jour de se reproduire », a tweeté Choire Sicha, l’un des co-fondateurs du site.

L’Awl peut revenir, s’il suffit d’un autre paiement mensuel à une société de stockage en nuage. Mais si les publications du site avaient été décentralisées, les utilisateurs n’auraient pas à attendre – ils pourraient simplement répliquer le site avec leur propre front-end. La plate-forme de blogs sécurisée Mirror fait déjà quelque chose comme ça, stockant les données des utilisateurs sur une alternative IPFS appelée Arweave.

si vous créez un blog, vous êtes responsable de le garder en vie pour toujours et si vous mourez, vos descendants doivent le faire jusqu’à ce que le soleil se couche – vous connaissiez les règles lorsque vous vous êtes inscrit, mon pote – jake dobkin (@jakedobkin) 17 novembre 2021

Bien sûr, n’importe qui pouvait cloner le site. Mais le nouveau Poinçon serait-il le « vrai » Poinçon, ou simplement une sorte de « Poinçon Prime » sous de nouveaux auspices ? Et si G/O Media, ou une autre entreprise dont les valeurs ne correspondent pas nécessairement à celles du lectorat principal, décidait de se lancer et de construire un nouveau front-end ?

L’infrastructure décentralisée peut permettre le clonage de sites Web – des données sur une blockchain, par opposition à un serveur privé – mais cela ne répond pas à la question du contrôle.