« Ce que Djokovic subit, ce sont des mauvais traitements et un grand scandale »

01/06/2022 à 11:41 CET

.

L’ancien joueur de tennis Viktor Troicki, capitaine serbe de la Coupe Davis, a déclaré ce mercredi que les « mauvais traitements » qui se produisent Novak Djokovic dans ses tentatives d’entrer en Australie pour jouer le Grand Chelem, c’est « un grand scandale » qui n’a rien à voir avec le sport.

« Je ne me souviens pas qu’une telle chose soit arrivée à un champion du monde non seulement de tennis, à l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Je ne me souviens pas qu’un athlète ait été si maltraité par un gouvernement », a-t-il déclaré. Troicki à la télévision publique serbe RTS.

Troicki assuré que « c’est absurde » que difficilement Djokovic est parti pour l’Australie, les commentaires des autorités australiennes à propos de votre visa apparaissent, « comme s’ils essayaient de vous causer un problème et de ne pas vous laisser entrer ».

« Ce sont des jeux politiques, cela n’a rien à voir avec le sport, ce sont des mauvais traitements et un très gros scandale », a-t-il déclaré. Troicki, en s’assurant que plusieurs autres joueurs avec la même exemption médicale et le même visa sont entrés en Australie.

Troicki s’est souvenu que Djokovic Il a remporté neuf titres de l’Open d’Australie et il avait un grand désir de jouer le tournoi – qui se déroule du 17 au 30 janvier – et de défendre le titre, avec lequel, s’il le faisait, il briserait également le record actuel de 20 Grand Chelem. conquis.

« Tout est très étrange, c’est une mauvaise surprise », a déclaré l’ancien joueur qui a demandé à l’organisateur de l’Open d’Australie de protéger les athlètes participants.

Selon Troicki, Djokovic Il sort toujours encore plus fort dans les situations difficiles et que s’il surmonte ce problème ce serait « une raison supplémentaire de gagner le tournoi ».

Aussi le ministre serbe des Sports, Vanja Udovicique, a déclaré sur Twitter que le rejet du visa pour Djokovic « C’est absurde et dommage. »

« Je suis consterné par ce qui arrive à Djokovic et je ne peux pas imaginer que quelqu’un puisse prendre le droit de harceler le meilleur athlète du monde d’une telle manière », a-t-il déclaré. Udovicique.

Les autorités australiennes ont révoqué hier soir le visa du numéro un mondial arrivé dans la ville de Melbourne avec une dispense médicale qui lui permettait de participer à l’Open d’Australie sans se faire vacciner.

Les avocats du joueur de tennis ont fait appel de la révocation et un tribunal australien examinera l’appel lundi.

Le Serbe attendra la décision sur l’appel à Melbourne’s Park Hotel, qui abrite également un groupe de demandeurs d’asile qui ont été détenus par les autorités de l’immigration, après avoir été interrogé pendant plus de huit heures par les autorités frontalières en ne se conformant pas aux exigences imposées par le covid-19.