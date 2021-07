Ce que doit faire le ministère de la coopération

Le nouveau ministère a, entre autres, les objectifs suivants : politique générale dans le domaine de la coopération et de la coordination des activités de coopération dans tous les secteurs, et réalisation de sahakarita se samriddhi. Il traitera également avec le NCDC et les coopératives multi-étatiques (IFFCO, KRIBHCO, etc.). (Photo PIB/PTI)

Par T Nanda Kumar

Lorsque nous entendons le mot « coopérative », la plupart d’entre nous pensent à Amul, et pour de bonnes raisons. On pense aussi aux coopératives sucrières et aux coopératives d’habitation, mais pas dans la même ligue. Certains se souviendront des coopératives de crédit agricole primaire. La plupart des gens ne citeront pas IFFCO ou KRIBHCO, deux grandes coopératives multi-états efficaces. Amul a un impact sur la vie de millions de producteurs laitiers du Gujarat et est un favori des consommateurs de toute l’Inde. Cela montre une voie à suivre.

La création du ministère de la coopération en a surpris plus d’un. Bien qu’il ait été salué comme une étape vers la « sahakarita se samriddhi » (coopération pour la prospérité), les dirigeants de l’opposition ont rapidement souligné qu’il s’agissait d’un nouvel empiétement sur les pouvoirs des États, en particulier l’entrée 32 sur la liste des États.

Sahakarita se samriddhi est une excellente idée. Il a réussi au début, mais est tombé en désuétude dans de nombreux États. Seuls quelques États peuvent désormais prétendre disposer d’une base coopérative importante. Il fut un temps où les sociétés de crédit agricole primaire (PACS) détenaient la majeure partie du crédit agricole. Aujourd’hui, il est inférieur à 10 % (confiné à quelques États), les banques commerciales accaparant la part la plus importante. Le Banking Regulation Amendment Act 2020 a placé une partie de la réglementation des banques coopératives sous la RBI. Les exonérations antérieures dont bénéficiaient les banques coopératives ne leur sont plus ouvertes. Ces changements ont davantage à voir avec la sécurité de l’argent des déposants et des facilités bancaires de base. RBI décide des conditions et des qualifications du président, et examine la qualité des administrateurs du Conseil ; il peut également se substituer au Conseil.

Le nouveau ministère a, entre autres, les objectifs suivants : politique générale dans le domaine de la coopération et de la coordination des activités de coopération dans tous les secteurs, et réalisation de sahakarita se samriddhi. Il traitera également avec le NCDC et les coopératives multi-étatiques (IFFCO, KRIBHCO, etc.). À première vue, le nouveau ministère aura une fonction de développement élargie et non un rôle de réglementation.

Le 97e amendement constitutionnel en 2011 a apporté trois changements importants : premièrement, il a introduit le droit de former des coopératives comme droit fondamental en vertu de l’article 19. Deuxièmement, il a modifié l’article 43 en introduisant l’article 43B qui enjoint à l’État de promouvoir la formation volontaire, fonctionnement autonome, contrôle démocratique et gestion professionnelle des coopératives. Troisièmement, il a introduit les articles 243 ZH à ZT contenant des dispositions concernant les objectifs ci-dessus.

Il est intéressant de noter qu’il y a eu, depuis 2003, un effort concerté pour promouvoir une autre forme d’organisation « coopérative », à savoir les entreprises de producteurs comme hybride entre une société anonyme et une société coopérative, qui combine les la qualité d’une entreprise coopérative et le dynamisme et l’efficacité d’une entreprise—avec un cadre réglementaire similaire à celui d’une société à responsabilité limitée. Ce mouvement s’est accéléré au cours de la dernière décennie. De nombreux agriculteurs considèrent les entreprises de producteurs comme des institutions fonctionnelles et mieux gouvernées, à l’abri de l’ingérence des gouvernements des États. Le 97e amendement tente de fournir un écosystème similaire aux coopératives. Malheureusement, la Haute Cour du Gujarat a invalidé la partie IX B contenant l’article 243ZH à 243 ZT en 2013. L’appel du Centre a été entendu par hasard le 7 juillet 2021. Le jugement est attendu.

Des appréhensions sont venues des gouvernements des États au sujet d’une probable ingérence du Centre. Est-ce une question de contrôle ? La plupart des institutions coopératives d’État sont devenues des quasi-PSU. Ceux-ci nécessitent l’approbation du gouvernement pour presque toutes les décisions, qu’il s’agisse de prix ou de personnel. Les gouvernements ont également puisé dans leurs fonds pour leurs propres besoins, ce qui a entraîné une perte de revenus pour les membres.

Verghese Kurien concevait les coopératives comme des « entreprises privées appartenant à ses membres » et souhaitait qu’elles fonctionnent comme telles. Pour que les coopératives deviennent des organisations commerciales dynamiques, elles doivent être décontrôlées et débureaucratisées.

Que peut faire le nouveau ministère ? Il peut permettre aux membres de coopératives de devenir des propriétaires effectifs, garantir que les intérêts financiers des membres ne sont pas confisqués sans leur consentement, donner aux coopératives la liberté de prendre toutes les décisions commerciales et personnelles, encourager la formation de coopératives dans de nombreux domaines de l’activité économique (ouvrières, artisans, agriculteurs, employés, etc.), promouvoir les coopératives de femmes, rendre véritablement les coopératives autonomes et gérées par les membres, et créer une coopérative de coopératives. Il est temps de revenir à l’essentiel et de créer de nombreux Amuls qui apportent la prospérité à un grand nombre d’acteurs !

L’auteur est ancien secrétaire, département de l’agriculture et de la coopération, et ancien président, NDDB

