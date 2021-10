Ce que Dwayne Johnson ressent vraiment à propos de sa querelle publique avec Vin Diesel

Au fil des ans, Diesel, qui produit également les films Fast, a partagé sa version de l’histoire, notamment dans une interview pour la couverture de Men’s Health July.

« C’était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs », a-t-il déclaré à la publication. « Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être. En tant que producteur de dire, d’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous sommes va forcer ce monde cinématographique, les spectateurs, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas – Hobbs vous frappe comme une tonne de briques. C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail . Nous devions y arriver et parfois, à ce moment-là, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. «

Après s’être rappelé la réponse de Diesel, Johnson a éclaté de rire.

« Vous savez, je vais vous dire ceci », a-t-il déclaré à Vanity Fair. « Une partie de moi a l’impression qu’il n’y a aucun moyen que je honore l’un de ces taureaux – t avec une réponse. Mais voici la vérité. J’ai fait le tour du pâté de maisons plusieurs fois. Contrairement à lui, je ne suis pas venu du monde du théâtre. Et, vous savez, j’ai grandi différemment et j’ai été élevé différemment. Et je viens d’une culture et d’un environnement complètement différents. Et je me lance dans chaque projet en donnant tout ce que je peux. Et si je sens qu’il y a certaines choses dont vous avez besoin et c’est aussi simple que cela. Alors quand j’ai lu ça, comme tout le monde, j’ai ri. J’ai ri fort. Nous avons tous ri. Et quelque part, je suis sûr Fellini rit aussi. »