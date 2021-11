Ce que faisaient Henry Ruggs et GF quelques secondes avant le crash (vidéo)

L’ancien receveur des Las Vegas Raiders, Henry Ruggs III, a été impliqué dans un accident de voiture mortel la semaine dernière.

Le matin du 2 novembre, une Chevrolet Corvette transportant Ruggs et sa petite amie Kiara « Rudy » Kilgo-Washington a été impliquée dans une collision avec un Toyota RAV4 transportant une femme de Las Vegas Tina Tintor et son chien. Les deux derniers ont péri dans l’accident, les deux premiers ont survécu.

Après avoir été soigné pour ses blessures, Ruggs a été arrêté par la police et accusé de conduite avec facultés affaiblies ayant entraîné la mort et de conduite imprudente. Quelques jours plus tard, les procureurs ont ajouté deux chefs d’accusation de crime ainsi qu’un délit.

Ruggs est accusé d’avoir conduit à 156 mph avant l’accident et d’avoir un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite légale dans l’État du Nevada.

Au cours de la semaine dernière, divers détails sont apparus concernant ce que Ruggs faisait avant l’accident. Tout, de lui se moquant de l’idée d’une conduite imprudente aux derniers messages texte qu’il a envoyés avant l’accident, indiquant le nombre de coups d’alcool qu’il avait consommés.

Il y a même une vidéo qui est sortie montrant précisément comment il conduisait juste avant l’impact.

Lundi, une nouvelle série de faits a commencé à être révélée. Juste après l’accident, Ruggs et Washington ont été filmés lors d’un échange enflammé.

« D’ACCORD. OK, ici », a semblé dire Washington à Ruggs alors qu’elle attrapait son visage. « Je suis désolé. Je suis désolé. »

« F *** », sembla-t-il répondre avec colère. « Arrête de crier! »

Cela a conduit certains à spéculer que Ruggs et Washington se battaient dans la voiture avant l’accident. Lundi, un rapport a émergé qui semblait étayer cela.

« Si vous vous souvenez, Ruggs conduisait avec la mère de sa fille, Kiara Kilgo-Washington, au moment de l’accident », indique le rapport (via BSO). « Des vidéos la montrent en train de s’excuser auprès de lui alors que la voiture dans laquelle ils se sont écrasés est en flammes. Des sources ont déclaré que pendant que Ruggs naviguait, dépassant 3000 fois la limite de vitesse, Kiara aurait commencé à le frapper.

« Des sources disent qu’elle était folle d’une fille avec qui il avait joué, et je suppose qu’elle a décidé de prendre les choses en main (littéralement). Au milieu d’elle essayant d’obtenir des réponses tout en battant le derrière de cet homme, Tina Tintor a tenté d’entrer dans la voie de Ruggs, il a essayé de ralentir, mais il était alors trop tard. Donc, fondamentalement, KIARA a des explications à donner parce que même si personne ne pourrait jamais imaginer à quoi cette nuit aurait abouti.

Évidemment, ce récit n’a pas encore été corroboré, mais il ajoute une nouvelle ride à l’équation. Cela expliquerait également pourquoi Ruggs était si agité et a crié ce qu’il a crié au personnel de l’hôpital lorsqu’il a été emmené pour des soins médicaux.

Juste une situation horrible tout autour.

Ruggs a été libéré sous caution de 150 000 $ et est actuellement surveillé électroniquement. Il pourrait encourir un maximum de 46 ans de prison.

Comme l’a noté assez crûment l’ancien entraîneur-chef de Ruggs en Alabama, Nick Saban, les conséquences de ce qui s’est passé cette nuit fatidique se répercuteront pendant de nombreuses années à venir.

