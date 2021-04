Ce que fait actuellement le casting de La La Land, y compris Emma Stone

Dans un monde qui était autrefois saturé de comédies musicales, avec des films de grande envergure tels que West Side Story, Newsies, Mary Poppins et bien d’autres, nous avions l’impression d’en manquer sur grand écran. C’est pourquoi nous avons adoré quand, en 2016, Damien Chazelle a béni nos oreilles avec le film La La Land, lauréat d’un Oscar, une comédie musicale bienvenue sur un musicien et actrice de jazz en difficulté tombant amoureux à Hollywood et les luttes auxquelles ils sont confrontés ensemble.

Le film a été un succès, avec des critiques louant la musique, le jeu d’acteur, le décor et tout le reste combiné. De nombreuses distinctions ont été conduites par des mentions des performances fantastiques d’Emma Stone et Ryan Gosling, ainsi que de la distribution étonnante à côté d’eux. Parce que cela fait près de cinq ans depuis la sortie de La La Land, voici ce que fait la distribution de La La Land depuis les débuts du film.