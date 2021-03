Ce que fait actuellement le casting de Moonlight, y compris Mahershala Ali

Naomie Harris (Paula)

Dans le rôle de Paula, la mère abusive et accro au crack de Chiron, Naomie Harris a été nominée aux Oscars pour son tour de soutien féroce. Clair de lune. Harris est également connu pour Skyfall, Spectre, 28 jours plus tard, et le pirates des Caraïbes la franchise. Ses autres crédits de films comprennent Mandela: Longue marche vers la liberté, Southpaw, Sex & Drugs & Rock & Roll, Rampage (2018), Beauté collatérale, Miami Vice (2006), Street Kings, After the Sunset, Trauma, Tristram Shandy: Une histoire de coq et de taureau, Explicit Ills, Ninja Assassin, August, Les cinq dernières copines, notre genre de traître, et La première niveleuse. Aussi, Harris a joué dans Noir et bleu et elle a été entendue dans Netflix Mowgli: Légende de la jungle.

De plus, les crédits télévisés de Naomie Harris comprennent Runaway Bay, Le peuple de demain, Simon et la sorcière, et Dents blanches. L’actrice est également apparue dans le téléfilm de 2009, Petite île. Plus récemment, Harris a joué dans HBO’s Le troisième jour. Ensuite, l’actrice nominée aux Oscars sera vue dans Pas le temps de mourir, Venom: Que le carnage soit, et Chant du cygne.