Ce que fait actuellement le casting de Nanny, y compris Fran Drescher

Lauren Lane (CC Babcock)

Avant que Fran Fine et Maxwell Sheffield ne se marient, son partenaire commercial, Chastity Claire «CC» Babcock, joué par Lauren Lane, était en compétition pour ses affections. Elle était auparavant surtout connue pour avoir hérité du rôle principal féminin dans l’émission policière Hunter dans sa dernière saison, et pour une tache récurrente dans le drame juridique LA Law, avant d’être choisie comme la «méchante» de facto de The Nanny.

En dehors des apparitions sur une réunion de distribution Nanny sur le réseau Lifetime ou sur le talk-show éphémère de Fran Drescher, la femme de 60 ans n’a acquis que trois crédits d’écran après la sitcom à succès, dont deux sont des courts métrages réalisés à 18 ans d’intervalle, car elle a surtout occupé la scène. Lane est actif sur les réseaux sociaux pour rester connecté avec les fans et le casting de Nanny, comme avec la table virtuelle du pilote qu’ils ont joué en avril 2020.