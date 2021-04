Ce que fait actuellement les acteurs de la communauté, y compris Donald Glover

Jim Rash (Craig Pelton)

Le doyen de Greendale était l’une de mes parties préférées de Community, car il était tellement aléatoire et là-bas, et j’adorais ça. Jim Rash, l’homme derrière le mémorable Dean Craig Pelton, a eu beaucoup de travail depuis la fin de la série. Il est apparu dans de nombreux films, tels que Captain America: Civil War, Thoroughbreds, et un film qui sort maintenant étroitement Long Weekend, une comédie dramatique de science-fiction romantique – jeez, parle de beaucoup de genres. Et c’est juste agir. En tant qu’écrivain, Jim Rash a remporté un prix académique pour avoir co-écrit le scénario du film de 2011 The Descendants.

Il a également développé une carrière de doubleur assez importante. Jim Rash a un rôle dans DuckTales sur Hulu en tant que Gyro Gearloose, et un rôle récurrent dans le dessin animé Harley Quinn et la série animée Star Wars en tant que Flix sur Star Wars Resistance. Jim Rash a une nouvelle émission à venir dans le futur intitulée My Dad the Bounty Hunter qui est en pré-production, alors j’ai hâte de revoir mon doyen préféré à la télévision – et pour être honnête, n’est-ce pas nous tous? Voulez-vous que quelqu’un nous aime de la même manière que le doyen aimait Jeff?