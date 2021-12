Ce que fait l’administration Biden contre l’inflation

Le prix des biens de consommation a augmenté de 6,8% au cours de l’année dernière, a rapporté vendredi le Bureau of Labor Statistics, la plus forte augmentation depuis les années 1980. « Essentiellement dans tous les domaines », comme l’écrivent Rani Molla et Emily Stewart de Vox, les achats quotidiens, de la nourriture à l’essence, coûtent plus cher, et ce sera une période de vacances coûteuse.

Cette partie n’est pas en débat. Ce qui est, cependant, c’est à quel point tout le monde devrait être inquiet. À Washington, il existe un profond désaccord sur ce qui est exactement responsable de la flambée de l’inflation et sur ce que le gouvernement peut – ou devrait – faire à ce sujet.

Certaines des causes sont assez évidentes : entrant dans la troisième année de la pandémie de Covid-19, les États-Unis – et une grande partie du reste du monde – sont aux prises avec une crise de la chaîne d’approvisionnement. Cela signifie que la plupart des produits, des consoles de jeux aux oranges, sont plus difficiles à obtenir sur les étagères des magasins pour une raison ou une autre, qu’il s’agisse d’un manque de composants technologiques critiques ou d’une sauvegarde dans les ports en raison d’une pénurie de main-d’œuvre. Les consommateurs américains, cependant, n’ont tout simplement pas cessé d’acheter, et cette disjonction entre l’offre et la demande a provoqué une inflation record.

Certains économistes, ainsi que le président Joe Biden, sont d’avis que la pandémie – et la chaîne d’approvisionnement liée à la pandémie – sont les principaux coupables, et l’inflation s’atténuera alors que les États-Unis continuent de lutter contre la pandémie et mettent en œuvre des correctifs pour la chaîne d’approvisionnement. Vendredi, selon Kaitlan Collins de CNN, Biden a déclaré aux journalistes que « la raison de l’inflation est que nous avons un problème de chaîne d’approvisionnement qui est vraiment grave.

D’autres, cependant, craignent que le problème soit plus grave que cela. L’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers, par exemple, a également indiqué que les dépenses du gouvernement étaient une raison de l’augmentation de l’inflation, et pense que c’est loin d’être un obstacle.

L’administration Biden projette de l’optimisme sur l’inflation

Le cas optimiste de l’inflation actuelle ressemble à ceci : bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement aient entraîné une pénurie de nombreux biens de consommation, les Américains n’ont pas cessé d’acheter – et avec plus d’argent dans leurs poches, ils ont la capacité de le faire.

Plus précisément, les blocages et le fait d’être coincé à la maison – incapable de voyager ou d’aller dans des restaurants, des bars et des événements en direct – ont changé ce pour quoi les Américains dépensent leur argent. Moins d’argent dépensé pour les voyages ou les expériences, combiné à des fonds de relance, a poussé de nombreux Américains à acheter plus de biens de consommation. Cela, combiné aux problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se posent depuis des décennies, a conduit à l’augmentation actuelle et précipitée de l’inflation.

Alors que les vaccins rendent plus possible un retour à une vie normale, les habitudes de dépenses américaines devraient commencer à revenir à la normale, ce qui pourrait également avoir un impact sur l’inflation. Biden a brossé un tableau relativement optimiste vendredi, déclarant aux journalistes qu’il pensait que l’inflation avait atteint son pic.

« Je pense que vous le verrez changer plus tôt, plus rapidement, plus rapidement que les gens ne le pensent », a déclaré Biden. « Tous les autres aspects de l’économie vont de l’avant. »

Le président Biden répond à une question de @kaitlancollins pour savoir si nous recherchons le pic de l’inflation : « Je pense que vous le verrez changer plus tôt, plus vite, plus rapidement que les gens ne le pensent. Tous les autres aspects de l’économie vont de l’avant. pic.twitter.com/nIZEcOmlRX – Joey Garrison (@joeygarrison) 10 décembre 2021

La flambée de l’inflation ne signifie pas non plus de mauvaises nouvelles économiques dans tous les domaines. Comme Claudia Sahm, ancienne économiste de la Réserve fédérale et chercheure principale au Jain Family Institute, l’a déclaré à Vox en novembre :

À la fois parce que les emplois sont revenus et aussi parce que le gouvernement fédéral a accordé beaucoup d’aide économique, les gens – en particulier ceux qui sont tout en haut du tas – ont, en moyenne, assez d’argent pour payer ces prix supplémentaires dans la majorité de cas.

Pourtant, alors que les chiffres de l’inflation ne sont pas la seule mesure de la santé économique, la réalité est que l’inflation est élevée après des décennies de planer autour de 2 %. Comme l’a dit Sahm, c’est un « point douloureux » alors que l’économie se remet de la pandémie de Covid-19, et c’est un point que les gens remarquent parce qu’ils interagissent tous les jours à la pompe à essence et à l’épicerie. Mais alors que les chiffres actuels sont supérieurs aux objectifs de la Fed, ils sont loin du niveau observé lors de la soi-disant Grande Inflation, lorsque les prix à la consommation ont grimpé de plus de 14%.

Certains craignent que Biden n’en fasse pas assez pour lutter contre l’inflation

Néanmoins, certaines voix influentes, dont Summers, ont tiré la sonnette d’alarme sur les problèmes d’inflation à long terme et ont souligné que les dépenses publiques étaient le moteur des problèmes inflationnistes.

Dans un éditorial du Washington Post en février, Summers a écrit qu’« il y a une chance que des mesures de relance macroéconomique à une échelle plus proche des niveaux de la Seconde Guerre mondiale que des niveaux normaux de récession déclenchent des pressions inflationnistes d’un type que nous n’avons pas vu depuis une génération, avec conséquences sur la valeur du dollar et la stabilité financière.

Dans le même article, Summers a accusé l’administration de nier « même la possibilité d’une inflation », faisant craindre que Biden n’ait pas été suffisamment préparé à la hausse des prix qui a coïncidé avec des plans de relance de grande envergure et n’ait pas mis en place les mesures appropriées. agir rapidement pour faire baisser l’inflation.

Cette inquiétude – que l’administration n’agisse pas rapidement et que l’inflation devienne un problème à plus long terme, plutôt que le problème transitoire prédit par Biden – se joue, au moins quelque peu. Pour l’instant, comme le montrent les chiffres de novembre, l’inflation ne ralentit pas.

Alors que les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars pour soulager la pandémie, cependant, l’inflation se produit également ailleurs dans le monde, où les gouvernements ont adopté des approches différentes pour faire face aux retombées de la pandémie – ce qui suggère que les dépenses gouvernementales ne disent pas toute l’histoire.

Que fait le gouvernement pour contenir l’inflation? Qu’est-ce que ça peut faire?

Alors que l’administration Biden fait ce qu’elle peut pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement et faire baisser les prix du gaz, la plupart des outils pour lutter contre l’inflation sont entre les mains de la Réserve fédérale.

« Je ne pense pas [inflation] va beaucoup changer de sitôt », a déclaré vendredi à MSNBC Jason Furman, l’ancien président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche. « Je ne pense pas que la Maison Blanche puisse faire grand-chose à ce sujet, mais pour la Réserve fédérale, une meilleure économie et une inflation plus élevée leur disent toutes deux qu’elles doivent continuer à pivoter pour maîtriser la situation. »

L’une des façons dont la Fed prévoit de refroidir l’économie est de « diminuer progressivement » les 120 milliards de dollars qu’elle dépense par mois en obligations garanties par le gouvernement, ce qui a injecté de l’argent sur les marchés financiers pendant la pandémie. En novembre, le président de la Fed, Jerome Powell, a annoncé que la banque centrale réduirait ce montant de 15 milliards de dollars chaque mois. Le programme d’achat est censé se terminer au milieu de 2022, mais comme le New York Times l’a rapporté début décembre, ce programme pourrait se terminer plus rapidement alors que la Fed tente de réduire l’inflation.

« À ce stade, l’économie est très forte et les pressions inflationnistes sont élevées », a déclaré Powell fin novembre. « Il est donc approprié, à mon avis, d’envisager de conclure la réduction de nos achats d’actifs, que nous avons en fait annoncés lors de notre réunion de novembre, peut-être quelques mois plus tôt. »

Cela pourrait également s’accompagner de hausses de taux d’intérêt, bien que la Fed n’ait pas annoncé de plans spécifiques pour le faire. Les hausses de taux d’intérêt sont un outil puissant dans l’arsenal de la Fed pour ralentir les dépenses de consommation, et donc l’inflation. Et, alors que l’inflation continue d’augmenter, cela semble être une tactique plus probable pour Powell, une fois que la Fed sera convaincue que l’économie a atteint «l’emploi maximum» – un signal que l’économie est suffisamment saine pour résister au retrait du soutien gouvernemental.

Summers, cependant, a sonné l’alarme à Bloomberg vendredi, affirmant que la Fed devrait également augmenter les taux d’intérêt – le montant qu’un prêteur facture à un emprunteur pour un prêt ou un crédit – à plusieurs reprises l’année prochaine pour aider à contrôler l’inflation.

« Nous avons déclenché, pour la première fois en 40 ans, une inflation excessive causée par la surchauffe de l’économie », a-t-il déclaré, avertissant que le gouvernement avait fait grimper l’inflation « bien au-dessus de 2 % — peut-être dans les 4 % ou même gamme plus élevée », et cela pourrait être permanent.

Au-delà de la politique monétaire, cependant, l’autre pièce massive du puzzle est la chaîne d’approvisionnement – ​​et c’est quelque chose sur laquelle les politiciens et les décideurs ont beaucoup moins de contrôle. Biden a tenté d’atténuer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en gérant le port de Los Angeles 24 heures sur 24, en nettoyant les quais afin que les marchandises n’attendent pas pendant des jours sur des cargos échoués dans l’eau. Et la libération de 50 millions de barils de pétrole de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis le mois dernier visait à réduire les prix du gaz, qui ont déjà commencé à baisser.

Très probablement, cependant, la chaîne d’approvisionnement restera grondée dans un avenir prévisible – en maintenant l’inflation à un niveau supérieur à celui auquel nous sommes habitués – et les décideurs devront réagir à cette réalité.