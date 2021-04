Ce que fait le casting de Moneyball maintenant, y compris Brad Pitt

Glenn Morshower (Ron Hopkins)

Jouant le rôle de Ron Hopkins, un éclaireur de la vieille école, Glenn Morshower a un rôle de soutien notable dans Moneyball. Plus particulièrement, l’acteur est connu pour son rôle dans 24. Il apparaît également dans quatre films de Transformers, dont le dernier épisode de la franchise, Transformers: The Last Knight. Actuellement, Morshower joue un rôle récurrent dans The Resident de Fox. De plus, l’acteur a plus de 200 crédits au cinéma et à la télévision, dont Bloodline, Supergirl, Dallas, X-Men: First Class, Friday Night Lights, Good Night and Good Luck, The Island, Black Hawk Down, Pearl Harbor, Godzilla (1998 ), Air Force One, Star Trek: Générations, Tango & Cash, The West Wing et Alias.

Plus récemment, Glenn Morshower a joué un rôle de soutien dans The Little Things de janvier. Il a également joué dans Scream Test de février. Les autres crédits de films récents de Morshower incluent A Dark Foe et The Runners. Ensuite, l’acteur apparaît dans Under the Stadium Lights, Delicate State, Viridian, Quiet In My Town, Black Wood et le court métrage Amen.