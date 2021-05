Ce que fait le casting de Superstore ensuite

Lauren Ash (Dina Fox)

Soyez honnête – nous avons tous eu un manager ou un patron comme Dina, qui est une personne stricte et sans fioritures. Cependant, c’est parfois exactement ce dont nous avons besoin. Lauren Ash, connue pour avoir joué Dina Fox sur Superstore, était le choix parfait pour ce rôle. J’avais presque l’impression d’être réprimandé au magasin, et je n’y travaillais même pas. Lauren Ash elle-même a eu quelques rôles dans des films, comme Lars and the Real Girl, et le film biographique The Disaster Artist, mais la télévision a été sa tasse de thé, où elle a non seulement joué un grand rôle dans Superstore, mais aussi une voix. rôle dans la légendaire She-Ra et les princesses du pouvoir.

Lauren Ash n’a pas encore de nouveaux films ou émissions de télévision en ligne, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas occupée. Dans ses temps libres, Ash aime faire des courts métrages avec son petit ami, ainsi que résoudre des meurtres – vous avez bien lu. Lauren Ash anime son propre podcast intitulé «True Crime and Cocktails», qui parle des affaires de meurtre.