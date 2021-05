“Ce que fait Luka Doncic serait illégal dans cinq États”

“Ce que Luka Doncic fait aux Clippers serait illégal dans cinq États.” C’est un tweet d’un blogueur américain au cours de la seconde moitié de 121-127 qui a mis la série Clippers-Mavericks 0-2 mardi. La confirmation du coup d’État: une première victoire loin de chez soi est de céder la place, bien sûr. Mais deux… deux prennent un train à grande vitesse. Celui qui, selon la logique et l’histoire, conduit au second tour. Les Clippers ne sont pas morts, pas encore. Ils doivent gagner le match 3 demain et ils seront de retour dans la course. Toujours en montée, mais en fuite. Une autre défaite dans le premier match de la série à Dallas (plus de 15000 fans attendus – territoire Comanche) ce ne serait guère moins qu’une extrême onction pour un projet qui ferait face à des perspectives très laides. Mais il sera temps d’en parler, le cas échéant.

L’histoire est avec les Mavericks, il a dit: Sur les 426 fois où une équipe est allée 2-0, seulement 27 (6,3%) ont fait un retour. Cela inclut, en fait, ils sont majoritaires, les cas dans lesquels les deux victoires sont celui qui commence à jouer sur son terrain. Les Clippers sont plus près d’être balayés: 176 fois sur ces 426, ils sont passés de 2-0 à 4-0. Si les 0-2 sont isolés pour celui qui n’a pas de facteur judiciaire? Dans le format actuel, sept matchs et dans le format 2-2-1-1-1, il est revenu deux fois de 24 totaux: les Suns to the Rockets de 1994, en demi-finale de Confefencia; les Mavs 2005 aux Rockets, au premier tour) et, le cas le plus récent, les Celtics 2017, qui sont revenus de 0-2 aux Bulls lorsque Rajon Rondo, qui détruisait ses ex et joue maintenant, a été blessé, précisément , dans les Clippers.

Les Clippers, tu dois te frotter les yeux, ont perdu cinq matchs d’affilée depuis qu’ils ont battu les Nuggets 3-1 et ils avaient fait, c’était supposé, le passage à la première finale de Conférence de leur histoire (on dit bientôt), dans la bulle de Floride. L’échec d’une équipe qui a commencé comme un grand favori pour le titre, ajouté au fait que l’anneau s’est retrouvé au doigt des Lakers, l’éternel voisin, a provoqué une série de changements qui ont commencé sur le banc, Tyronn Lue pour un Doc Rivers qui est sorti très marqué … et que nous sommes à quelques jours de savoir sinon trop marqué. Plus tard, les Clippers ont décrit une équipe différente, moins profonde pour les points et le talent mais théoriquement plus difficile. Et ils l’ont fait en dépensant tout ce qui devait être dépensé: 64 millions pour quatre ans pour Marcus Morris à suivre, extension pour mettre Paul George dans un gigantesque 5×226, 19 millions pour deux ans de Serge Ibaka et une extension surprenante pour Luke Kennard après un transfert à trois coussins: 64 millions (56 garantis) pendant quatre ans pour le garde du corps.

Après deux matchs éliminatoires qui devraient être des matchs de rachat mais qui restent le cauchemar qui ne semble jamais se terminer (on verra bien …), Kennard ne marche pas sur la piste, Ibaka joue à peine, le mode playoff de Rondo ne colle pas avec l’équipe Y le meilleur buteur au-delà des deux superstars est Nico Batum, qui arrive entre les deux matchs … 20 points. La liste la plus vétéran de la Ligue ne montre pas le terrain ou l’expérience requis et Lue (son moment est maintenant, contre les cordes) n’a rien fait d’autre que de créer une énorme confusion tactique en essayant de réagir de manière excessive dans les ajustements au cours du deuxième match, apparemment. Sans. un plan clair. Paul George et Kawhi Leonard en moyenne 59 points entre les deux, mais aucun ne semble être le meilleur joueur de la série., le deuxième très demandé entre la responsabilité en attaque et la nécessité d’aider davantage Doncic en défense, qui semble pourtant être le meilleur joueur de la série. Pas de secondaire au ton, pas de plan défensif et avec 32,9% en triple après avoir été la meilleure équipe de la saison régulière pour l’efficacité du tirOu, les Clippers ont une fiche de 0-2 parce qu’ils ont été pires que les Mavericks. Pas par malchance, ni à cause d’une concaténation de contre-tours, ni à cause de diverses anomalies statistiques: les Mavericks ONT-ETE-MEILLEURS dans les deux parties jouées à LA de haut en bas.

Le ballon, le contrôle, est du côté des Mavs, qui Ils sont à bord de la balle de match avec deux matchs maintenant sur leur terrain et trois des cinq qui seraient joués au plus. Rick Carlisle, l’un des meilleurs entraîneurs de la NBA, donne un rappel à Lue et les Mavs montrent que ce n’était peut-être pas une si bonne idée de parier sur eux. Les Clippers, il faut le rappeler, ont choisi le côté de la boîte pour éviter les Lakers dans un premier tour improbable ou un second plus prévisible. Ils l’ont fait en perdant (grotesquement deuxième) face aux Rockets et au Thunder, deux des pires équipes de la Ligue. En OKC, la fin était, en fait, un petit embarras car les Clippers ne savaient pas quoi faire pour ne pas battre une équipe que la victoire avait blessée dans leurs scores au repêchage final. En retour, ils sont restés au premier tour (théoriquement heureux) avec les Mavs, une meilleure équipe que ne l’indiquent de nombreux indicateurs. Ou du moins plus dangereux: irrégulier et avec de nombreuses défaites contre des rivaux inférieurs, il a réalisé une belle performance contre la zone noble. 33-16 au total contre les 6 premiers du parcours en note nette, 9-3 dans les 12 derniers (depuis mi-février) contre les 10 premiers. Surmontant un début horrible avec la pandémie qui fait rage dans leurs rangs, les Mavs ont terminé à merveille, à son meilleur moment défensif de l’année et avec l’équipe à nouveau à son niveau offensif terrifiant de l’année précédente, avec Tim Hardawawy Jr au rythme de départ (22 points en moyenne et 46% en triples lors de ses dix derniers matchs de saison régulière) et Josh Richardson dans la deuxième unité.

Porzingis est à son meilleur ton défensif et, sans éclat, il sait se déplacer jusqu’au bord en attaque; les secondaires tirent d’où ils veulent et tous les solos qu’ils veulent: 50% en triple pour l’instant avec un 33 au total sur la ligne de trois (et +16 global); Ces acteurs se présentent suffisamment (contrairement à ce qui se passe chez son rival) et Luka Doncic profite pleinement de l’improvisation défensive des Clippers: 35 points, 8,5 rebonds et 9 passes jusqu’à présent, marquant contre toutes ses paires. Plus efficace que dans les playoffs à bulles et à une cadence de production douée mais parfaitement soutenable pour lui. Avec une lecture fantastique des erreurs constantes de l’adversaire, Doncic punit chaque changement défensif … ou chaque absence de celui-ci.. Briser les pivots à l’extérieur, fourrer de petits défenseurs dans la zone et, surtout, trouver toujours leurs coéquipiers sur la ligne des trois ou près de la jante. Dans le deuxième match, les Mavs ont signé un 30/48 décisif près du panier. Points faciles et 128,3 pour l’instant note offensive pour les Texans. Artillerie.

Les Clippers répètent d’anciens problèmes: Zubac n’est pas un point d’ancrage viable s’il doit rester à l’écart de Doncic et les petits quintettes ne protègent pas la jante ni ne profitent de la plus grande agressivité théorique dans les ajustements. Ceci est influencé par la terrible forme de Serge Ibaka, qui a passé deux mois de la saison régulière au chômage en raison d’une blessure et est revenu juste avant ces éliminatoires. En attaque il manque des points partout au-delà de Leonard et George, et l’arrivée de Rondo n’a pas résolu (avec ses bons moments) les problèmes déjà récurrents dans le sens qui sont un refrain toujours répété dans cette équipe. Tout cela amène les Clippers à jouer le plan des Mavs, qui peuvent survivre à une première mi-temps comme le match 2, dans lequel Kawhi avait 30 points sur le tournage 10/14 et George, 17 ans. Parce que, les comparaisons sont haineuses pour l’instant, les Texans sont plus que Doncic: 57,7% en triplets libérés, un scandale (la moyenne de la Ligue est d’environ 38%) et le leadership, en tout cas, d’un joueur qui marque en moyenne 32 points en huit matchs éliminatoires (entre deux saisons) et donne le sentiment de s’amuser tout ce qu’ils mettent devant lui. Y compris un Kawhi qui vous fait transpirer … mais qui vous oblige aussi à transpirer beaucoup. Trop si votre équipe a besoin de vous pour frapper la combustion dans les derniers trimestres.

Des joueurs comme Rondo et Ibaka, avec un pedigree bien éprouvé dans les séries éliminatoires, se sont mêlés à des disputes visibles lors du deuxième match. Les explications de Lue et des joueurs n’étaient pas très convaincantes et les messages semblent se perdre entre le banc et le court Oui, comme l’assure le journaliste Law Murray (.), l’ordre de Lue pour le deuxième match était “d’aller au panier sans s’arrêter et à tout prix”. Les Clippers ne l’ont pas fait. Maintenant, avec ce personnage si en question, ils se rendent à Dallas hantés par l’ombre de l’échec. Que ce serait catastrophique s’il n’est pas avancé et que les deux dernières saisons sont mises en ligne. Mais les Clippers ne sont pas morts, loin de là, et ils ont le temps. Bien qu’ils aient aussi devant eux, bien sûr, Luka Doncic, Rick Carlisle et l’énergie en ce moment pleinement vitale, électrique, des Mavericks. Très favori à ce stade… mais en attendant de finir.