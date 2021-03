Ce que fait maintenant le casting de Contagion

Il fut un temps où vous pouviez regarder le thriller 2011 de Steven Soderbergh Contagion et dites-vous: « Quelque chose comme ça ne se produirait jamais, et si c’était le cas, ce ne serait pas comme ça. » Mais nous voici 10 ans plus tard dans un monde complètement différent de celui que nous connaissions il y a dix ans, un monde étrangement similaire à celui créé par Scott Z. Burns. Et, avant même que la pandémie ne rende le film un peu trop familier, le Contagion Le casting, qui était ancré par Kate Winslet, Matt Damon et Jude Law, entre autres, avait été un peu là avant d’apparaître dans ce drame anxiogène.

Alors, qu’est-ce que le grand ensemble du Contagion cast été jusqu’à récemment, et sur quoi ont-ils travaillé depuis que la pire crise de santé publique de notre vie a commencé il y a plus d’un an? Décrivons où ils ont été, où ils sont et où ils vont.