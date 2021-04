Ce que fait maintenant The Weeds Cast, y compris Mary-Louise Parker

Justin Kirk (Andy Botwin)

Dans le rôle d’Andy Botwin, le frère paresseux irresponsable et amusant de Judah, Justin Kirk était le rôle principal masculin dans Weeds. Avant cette série Showtime, Kirk a joué le prieur Walter dans HBO’s Angels in America, pour lequel il a reçu une nomination aux Emmy. De plus, il a eu des rôles principaux dans Kidding de Showtime, APB de Fox, Tyrant de FX, Animal Practice de NBC et Jack et Jill de The WB. En outre, Kirk a joué un personnage récurrent dans Modern Family. Les autres crédits télévisés de l’acteur incluent You’re the Worst, Manhattan, Wayward Pines, The Blacklist, Without a Trace, Everwood, CSI et la liste de lecture extraordinaire de Zoey.

De plus, dans le film, Justin Kirk peut être vu dans Vice, L! Fe Happens, Molly’s Game, Ask the Dust et Nobody Walks. Ses autres crédits de films incluent See You in September, Vamps, Puccini for Beginners, Mr. Morgan’s Last Love, Against the Current, et la coupe étendue de Ghostbusters (2016). Il a également prêté sa voix à Justice League: War. Plus récemment, Kirk a été vu dans Perry Mason de HBO et dans le court métrage Hangry. Ensuite, l’acteur apparaît dans Hollywood Fringe.