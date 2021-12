Barcelone est intéressé par l’acquisition de Ferran Torres de Manchester City, selon Fabrizio Romano. Torres est la principale priorité de Barcelone en ce moment.

Romano mentionne que Barcelone a convenu de conditions personnelles avec Torres. Cependant, ils n’ont pas encore convenu des termes avec City. Barcelone offre 50 millions d’euros, mais City demanderait 60 millions d’euros.

Ce que Ferran Torres apporterait à Barcelone

Le joueur

Torres n’a que 21 ans. Il s’inscrit dans le calendrier de reconstruction de Barcelone. De plus, il est également espagnol, ce qui représente une sorte de retour aux sources.

Le temps de jeu a été difficile à trouver pour Torres cette saison. Il compte quatre apparitions en Premier League et une apparition en Ligue des champions. Lors de ces apparitions en Premier League, l’Espagnol a inscrit deux buts et une passe décisive.

Le manque de temps de jeu n’est pas dû au fait que Torres n’est pas un joueur jouable, mais à cause de l’incroyable profondeur que City a à l’avenir. Il sera toujours difficile pour un jeune joueur de vaincre Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez et d’autres. Pep Guardiola voit clairement quelque chose à Torres et le joueur passe le test de la vue sur le terrain, mais il a besoin de temps de jeu pour s’améliorer.

La saison dernière, Torres est apparu dans 24 matchs de Premier League. Il a inscrit sept buts et deux passes décisives. Cette même saison, il a marqué quatre buts en six matches de Ligue des champions.

Il est important de mentionner que Torres possède une expérience en Liga. Avant de rejoindre City, il a connu quelques saisons réussies à Valence. Sa dernière saison en Liga avec Valence était en 2019/20. Il a marqué quatre buts et fourni cinq passes décisives en 34 apparitions. Valence était également en Ligue des champions cette année-là, où Torres a marqué deux buts et fourni deux passes décisives en six matches.

L’ajustement

Barcelone offre une opportunité de temps de jeu. Torres fait partie du groupe avec Ansu Fati, Memphis Depay et Ousmane Dembele. Barcelone a également une pléthore de jeunes qui maintiendront la pression sur Torres pour qu’il s’améliore. Il est également probable que Philippe Coutinho quitte le club, n’ouvrant que de l’espace pour Torres.

Lors du récent match de Barcelone contre Elche, ils ont utilisé de nombreux jeunes attaquants. Cette liste comprend Ferran Jutgla, Nicolas Gonzalez, Adbe Ezzalzouli et Alex Balde. Bien que talentueux, il n’a jamais été aussi clair que Barcelone a désespérément besoin de talents éprouvés.

Le nouveau manager Xavi est là pour revigorer complètement l’équipe. C’est une légende de Barcelone et il connaît la façon dont le club doit être géré. Identifier Torres comme une priorité en dit long sur la façon dont la légende du milieu de terrain voit le jeune Espagnol.

L’essentiel est simple. Barcelone a besoin de talent, tandis que Torres a besoin de temps de jeu. L’ajustement a beaucoup de sens. Barcelone est septième de la Liga et n’a pas atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Des renforts sont nécessaires.

Photo principale

