Ce que font les stars de Netflix’s Cheer maintenant

Oubliez l’entraîneur Taylor ! Tout tourne autour de l’entraîneur Monica, 14 fois championne nationale collégiale dont l’approche de l’amour dur a gagné le respect de ses fidèles pom-pom girls, ainsi que des observateurs de frénésie du monde entier alors qu’elle guidait l’équipe vers une grande victoire à Daytona.

Bien sûr, Monica est restée à Navarro, prête à mener l’équipe 2020 à son 15e championnat, mais ses plans ont déraillé par la pandémie de coronavirus, ce qui a entraîné l’annulation des championnats nationaux moins d’un mois avant l’événement.

« Mon cœur se brise pour les souvenirs perdus et le temps perdu avec ma belle équipe », a écrit sur Instagram en mars 2020. « Je n’étais pas prêt à dire au revoir si rapidement. Je n’étais pas mentalement préparé à ce que l’équipe rende l’uniforme, emballer leurs affaires et quitter la ville.

Lorsque la saison 2020-21 a débuté, Monica faisait double emploi en rejoignant le casting de la 29e saison de Dancing With the Stars, se classant à la 10e place avec son partenaire. Val Chmerkovskiy. Et le 4 janvier 2022, elle a publié son premier livre, Full Out: Lessons in Life and Leadership from America’s Favorite Coach.

En septembre 2019, Monica, mariée et mère de deux enfants (Austin, joueur de football à la Southern Methodist University, et Allié, une pom-pom girl à la Southern Methodist University), a été intronisée au Navarro College Athletic Hall of Fame.