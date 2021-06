Ce que font tous les gagnants de l’America’s Got Talent

Michael Grimm – Saison 5 (2010)

Le prochain gagnant d’AGT était le chanteur/compositeur Michael Grimm, qui a ensuite été en tête d’affiche de l’America’s Got Talent Tour, mettant en vedette plusieurs actes de sa saison. Il a en fait proposé à sa petite amie sur Ellen après avoir remporté le concours. Parlez d’une douce histoire d’amour.

En 2011, Grimm a sorti un album et ouvert pour la légende de la musique Stevie Nicks. En 2012 et 2015, il a sorti respectivement “Gumbo” et “Grimm”, deux de ses derniers albums. Depuis lors, il a pris du recul par rapport à la sortie d’albums complets et s’est concentré sur le chant, cependant, il a fait une apparition récente sur America’s Got Talent: Champions en 2020, alors qui sait ce que nous pourrions voir de lui bientôt.