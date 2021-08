Ce que Gabriel Coronel fera à Nuestra Belleza Latina

. Gabriel Coronel fait des révélations sur la prochaine saison de Nuestra Belleza Latina

En septembre prochain, l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina reviendra à la télévision, après trois ans d’absence, et bien que la plupart des détails du programme ne soient pas encore connus, Univision a révélé entre autres que Gabriel Coronel sera l’un de ses grands étoiles.

L’acteur vénézuélien de 34 ans a fait des révélations sur ce qui se passera avec son inclusion dans le programme, où il sera chargé de présenter tout ce qui se passe dans le spectacle dans les coulisses, et là dans les coulisses, assumant le rôle qu’Alejandra avait dans les éditions précédentes Espinoza, qui cette année sera l’hôte officiel du programme. Coronel apportera aux téléspectateurs des informations vocales en direct sur les concurrents.

Et tandis qu’Univisión finit de révéler des données sur le programme que les fans meurent d’envie de savoir, comme qui seront les deux jurés qui rejoindront l’ancienne Miss Colombie, Daniella Álvarez et la fashionista Jomari Goyso, quand exactement le programme commencera-t-il en septembre, combien de temps durera ça dure ? , quelles seront les récompenses cette saison, à quels défis les participants seront-ils confrontés et évidemment et surtout, qui étaient les candidats sélectionnés, la chaîne a partagé une vidéo de Gabriel Coronel parlant de l’émission.

Dans le clip, partagé sur le compte officiel de Nuestra Belleza Latina, on peut voir le idole vénézuélien expliquer le rôle qu’il jouera dans la compétition.

«Bonjour la famille, je suis Gabriel Coronel, et cette saison de Nuestra Belleza Latina, je ferai partie de vous. Oui, je vais leur apporter tout ce qui se passe dans les coulisses », a commenté Coronel.

L’artiste vénézuélien, qui a récemment brillé aux Premios Juventud, a ouvertement révélé que son travail dans les coulisses va au-delà de la simple interview des candidats, et sera un complice des filles.

«Et pas seulement cela, je me sens très honoré d’être là, car je vais être complice de chacun des rêves de tous les participants, alors je veux que vous vous joigniez à moi cette saison pour la rendre unique et spéciale. À bientôt. Bisous”, a conclu l’acteur et chanteur.

Après le message de Coronel, qui a jusqu’à présent vu plus de 35 000 abonnés du compte de réalité sur Instagram, les messages d’émotion des fans vénézuéliens n’ont pas attendu.

« Quel plaisir de vous voir à la NBL », « Super ! Toutes nos félicitations!! 👏👏 “,” Bello, Arriba Venezuela “et” Tu seras la seule bonne et rafraîchissante chose à propos de ce programme 😍😍 “, étaient quelques commentaires qui ont émergé sur le net. “Je voudrai voir les candidats mais au fond je le verrai pour vous @gabrielcoronel ❤️ les réussites dans ce nouveau projet”, a déclaré un autre fan.