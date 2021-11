Ce que Gibbon s’est trompé dans ‘L’histoire du déclin et de la chute de l’empire romain’

Dans The Devil’s Dictionary, l’écrivain Ambrose Bierce a proposé cette définition de l’Histoire : « Un récit pour la plupart faux, d’événements pour la plupart sans importance, qui sont provoqués par des dirigeants pour la plupart des fripons, et des soldats pour la plupart des imbéciles.

Avant de rejeter le point de vue cynique de Bierce, rappelez-vous que les historiens sont des mortels. Certains sont très bons dans ce qu’ils font, d’autres sont assez mauvais, et la plupart se situent quelque part entre les deux. Même les meilleurs d’entre eux peuvent arriver à de mauvaises conclusions. Ils peuvent exagérer certains facteurs tout en sous-estimant d’autres ou laisser leurs préjugés personnels colorer ce qu’ils écrivent.

L’auteur et parlementaire britannique Edward Gibbon (1737-1794) était célébré comme l’un des plus grands historiens de son époque. Plus de deux siècles plus tard, il est toujours considéré comme une autorité sur la Rome antique en raison du magnum opus en six volumes qui l’a rendu célèbre : L’histoire du déclin et de la chute de l’empire romain. Gibbon mérite un crédit considérable pour avoir entrepris un projet aussi massif, pour son utilisation intensive de sources primaires et même pour sa prose attrayante. Mais en répondant à la question centrale de ce qui a causé la chute de l’Empire, Gibbon a complètement échoué. Il a dit que les chrétiens l’avaient fait.

Heureusement, six volumes ne sont pas nécessaires pour percer l’interprétation douteuse de Gibbon. Quelques faits gênants suffisent. Par exemple, il s’est concentré sur l’Empire romain d’Occident, qui est tombé aux mains des envahisseurs en 476 après JC. Gibbon n’a pas traité cette contradiction énorme et gênante : pourquoi l’Empire d’Orient, qui était centré à Constantinople et était encore plus chrétien, encore mille ans après la chute de l’Occident ?

De plus, Gibbon s’est concentré sur la période de l’histoire romaine connue sous le nom d’Empire – d’Auguste, qui a régné en tant que premier empereur de 27 av. 476. Pendant près de 500 ans avant Auguste et 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Rome était une République avec des libertés dont le reste du monde manquait. Les troubles civils, le déclin moral et un État providence/guerre croissant ont étouffé la République des décennies avant que Jésus ne commence son ministère. L’Empire qui a suivi était un endroit très différent, débauché dès ses débuts par l’étreinte de la dictature. Au moment où Constantin a légalisé le christianisme au début du IVe siècle après JC, l’horloge tournait autour d’un régime mourant.

Alors pourquoi Gibbon a-t-il blâmé les chrétiens, persécutés pendant la majeure partie de l’histoire de l’Empire, pour sa disparition ? Dans ses propres mots,

Le clergé prêcha avec succès les doctrines de la patience et de la pusillanimité ; les vertus actives de la société étaient découragées ; et les derniers restes de l’esprit militaire furent enterrés dans le cloître. Une grande partie des richesses publiques et privées était consacrée aux exigences spécieuses de la charité et du dévouement, et la solde des soldats était prodiguée aux multitudes inutiles des deux sexes qui ne pouvaient que plaider les mérites de l’abstinence et de la chasteté. La foi, le zèle, la curiosité et des passions plus terrestres de malice et d’ambition allumaient la flamme des factions théologiques, dont les conflits étaient parfois sanglants et toujours implacables ; l’attention des empereurs se détourna des camps vers les synodes ; le monde romain fut opprimé par une nouvelle espèce de tyrannie, et les sectes persécutées devinrent les ennemis secrets du pays.

Ailleurs dans Decline and Fall, Gibbon identifie les vertus «découragées» de l’Empire comme «un sens aigu de notre propre intérêt pour la préservation et la prospérité du gouvernement libre dont nous sommes membres». Il a noté qu’un tel consensus patriotique, enraciné dans une participation active et large aux affaires publiques, était répandu sous la République et « avait rendu les légions de la République presque invincibles ».

Mais à la fin de la période impériale, est-il raisonnable de blâmer qui que ce soit d’avoir abandonné l’État romain ? C’était tellement corrompu et tyrannique que moi, fan de l’ancienne République, je ne me serais pas battu pour cela non plus.

À quelques exceptions notables près, la plupart des empereurs romains étaient des meurtriers, des tyrans, des voleurs et des fous. Ils ont écrasé le peuple romain avec des impôts confiscatoires et un avilissement monétaire pour payer leurs aventures à l’étranger et leur état-providence débilitant chez eux.

Malgré sa réputation de philosophe-roi sage et stoïcien et l’un des rares « bons » empereurs, les persécutions contre les chrétiens se sont multipliées sous le règne de Marc Aurèle (161-180 après JC). Son fils et successeur Commode (180-191) était un mégalomane sanguinaire. Même Constantin (306-337), qui accordait la tolérance aux chrétiens, était un mauvais chrétien ; il a tué sa propre femme et son fils, par exemple, et ne s’est converti au christianisme lui-même qu’à son lit de mort. Les empereurs à suivre étaient un groupe peu impressionnant dont la conduite et la règle n’inspiraient presque personne.

Qu’en est-il de l’affirmation de Gibbon selon laquelle la légalisation du christianisme a attiré des ressources qui auraient pu autrement servir à renforcer l’État romain ? L’historien Peter Heather trouve cette affirmation peu convaincante :

Les institutions chrétiennes, comme l’affirme Gibbon, ont acquis d’importantes dotations financières. D’autre part, les religieux non chrétiens [pagan] les institutions qu’ils remplaçaient avaient également été riches, et leurs richesses étaient progressivement confisquées en même temps que le christianisme prenait de la vigueur…. De même, si une partie de la main-d’œuvre a certainement été perdue pour le cloître, il ne s’agit que de quelques milliers d’individus tout au plus, un chiffre à peine significatif….

La mort de l’Empire en Occident en 476 était anti-climatique, peut-être le suicide le plus long (500 ans) de l’histoire du monde. En cours de route, la montée du christianisme a peut-être été une mauvaise nouvelle pour l’État tout-puissant, mais c’était une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes. Grâce en grande partie à un humble moine chrétien nommé Télémaque, par exemple, les duels brutaux de gladiateurs dans les amphithéâtres romains ont pris fin au début du 5ème siècle.

Edward Gibbon était peut-être prédisposé à critiquer les groupes religieux. Dans sa vie personnelle, il a oscillé entre le protestantisme et le catholicisme (tiède dans les deux cas) et a entretenu des sentiments antisémites. Nous ne saurons peut-être jamais quelle était sa motivation pour blâmer les chrétiens, mais ce n’était sans doute pas les faits.

En effet, l’impact salutaire du christianisme sur le cours de l’histoire est systématiquement sous-estimé, comme l’illustre amplement le merveilleux livre d’Alvin J. Schmidt, Comment le christianisme a changé le monde. Je le recommande fortement.

Will Durant, un historien au moins aussi bon que Gibbon, soutient que « la croissance du christianisme était plus un effet qu’une cause de la décadence de Rome ». Son explication de cette décadence est bien plus convaincante que le bouc émissaire de Gibbon des chrétiens. Les véritables causes, affirme Durant, résident dans des calamités politiques telles que « le coût croissant des armées, des allocations, des travaux publics, une bureaucratie en expansion et une cour parasitaire ; la dépréciation de la monnaie ; le découragement des capacités et l’absorption des capitaux d’investissement par la fiscalité confiscatoire. Dans son magistral César et Christ, il explique :

L’éclatement de l’ancienne religion avait commencé bien avant le Christ… La désintégration morale avait commencé avec la conquête romaine de la Grèce [in the 2nd Century B.C.], et avait culminé sous Néron [in the mid-1st Century A.D.]; par la suite, la morale romaine s’est améliorée, et l’influence éthique du christianisme sur la vie romaine était en grande partie salutaire. C’est parce que Rome était déjà mourante que le christianisme s’est développé si rapidement. Les hommes ont perdu confiance en l’État non pas parce que le christianisme les tenait à l’écart, mais parce que l’État a défendu la richesse contre la pauvreté, s’est battu pour capturer des esclaves, a taxé le travail pour soutenir le luxe et n’a pas réussi à protéger son peuple de la famine, de la peste, de l’invasion et de la misère ; de manière pardon, ils sont passés de César prêchant la guerre au Christ prêchant la paix, d’une brutalité incroyable à une charité sans précédent, d’une vie sans espoir ni dignité à une foi qui console leur pauvreté et honore leur humanité. Rome n’a pas été détruite par le christianisme, pas plus que par l’invasion barbare ; c’était une coquille vide lorsque le christianisme a pris de l’influence et que l’invasion est arrivée…. Les causes politiques de la décadence étaient enracinées dans un fait : le despotisme croissant détruisait le sens civique du citoyen et tariait l’esprit d’État à sa source.

Edward Gibbon mérite d’être lu mais ne prenez pas tout ce qu’il a écrit comme un évangile.

