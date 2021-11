Ce que Jack Dorsey quittant Twitter signifie pour Bitcoin

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW aborde deux sujets. Le premier est le krach boursier qui a laissé le bitcoin en baisse de 8,5% vendredi, pour se redresser partiellement au cours du week-end. NLW examine la combinaison de facteurs macro – dirigés par la variante Omicron COVID-19 – qui peuvent ou non avoir contribué aux turbulences. Deuxièmement, il examine l’annonce de la démission de Jack Dorsey de son poste de PDG de Twitter, pour être remplacé par le directeur de la technologie, Parag Agrawal. Qu’est-ce que cela signifie pour le bitcoin ? Jack passera-t-il plus de temps sur la crypto-monnaie maintenant ? Et Ethereum ? Un bloqueur Web 3 dans Twitter sera-t-il désormais supprimé ? Qu’en est-il de la censure et de la plateforme Twitter elle-même ?

Voir également: Bitcoin détient un support à 58 000 $, Jack Dorsey démissionne de son poste de PDG de Twitter

« The Breakdown » est écrit, produit par et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et le soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Cole Burston/Bloomberg/., modifié par CoinDesk.