Ce que Jadon Sancho a dit dans sa première interview en tant que joueur de Manchester United – Man United News And Transfer News

Jadon Sancho a donné sa première interview en tant que joueur de Manchester United, qui a été diffusée sur MUTV cet après-midi.

Sancho était clairement ravi de rejoindre United.

“C’est vraiment un honneur, en grandissant, Manchester United était l’un des plus grands clubs, c’est pour cela qu’il est connu, et évidemment tous les trophées qu’ils ont remportés, les joueurs emblématiques qui m’ont précédé. Je suis heureux de porter ce maillot maintenant », a-t-il déclaré.

“Pour être juste, quand j’étais à Dortmund, je jouais juste au football, donc je bloquais tout le bruit et je me concentrais sur ce que moi et mon équipe devions accomplir en tant qu’équipe.

“Et puis évidemment, quand j’étais à l’Euro, c’est à ce moment-là que les choses ont commencé à s’améliorer encore plus et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à entendre que United était intéressé.”

On a demandé à Sancho ce qu’il pensait de l’accueil des fans de United.

“C’est très agréable d’avoir les fans à mes côtés”, a-t-il déclaré. “C’est toujours un sentiment formidable, surtout lorsque vous entrez dans un nouveau club, vous devez vous sentir à l’aise tout de suite et je suis sûr que les fans me donneront ce sentiment.”

L’Anglais a également admis qu’avoir déjà joué à Manchester l’aiderait à s’installer.

‘Ouais absolument. Je connais assez bien la région donc oui.

‘C’est sympa [to be returning to England], ma famille peut venir me voir jouer, alors oui, c’est plus agréable d’être de nouveau plus proche de ma famille.’

Le joueur de 21 ans avait clairement hâte de débuter en Premier League, qui commence par un match contre Leeds United le 14 août.

«Je suis excité pour la nouvelle saison, en particulier les premiers matchs à domicile. C’est toujours un booster de confiance devant vos fans à domicile, donc ce sera agréable.

‘J’ai dit [Kalvin Phillips of Leeds] faire attention, alors il sait !

Le joueur de 21 ans pense que ses quatre années en Allemagne ont été cruciales pour son développement.

« Dortmund m’a aidé à développer et à acquérir l’expérience de jouer en Ligue des champions et à acquérir de l’expérience dans les grands matchs.

“Je sens que j’ai bien fait dans ces gros matchs et maintenant je suis prêt pour un nouveau défi et une étape plus importante.

‘[Moving to Dortmund] m’a aidé à mûrir en tant que personne et en tant que joueur, je l’ai très bien accepté et mes anciens coéquipiers m’ont beaucoup aidé, à m’installer en Allemagne et à rester concentré.

L’ailier a été interrogé sur ses compatriotes anglais à Dortmund, Erling Haaland, Giovanni Reyna et Jude Bellingham.

« Oui, évidemment, je devais le commencer car ils ont tous suivi. Ce sont aussi de grands gars avec un grand potentiel, donc j’ai hâte de savoir où ils vont être bientôt.

Il a également expliqué comment son amitié avec Marcus Rashford et d’autres joueurs de United s’est développée.

‘ ‘ J’ai rencontré Marcus pour la première fois quand j’ai été sélectionné pour la première fois pour l’Angleterre. Il était avec Jesse Lingard et j’ai commencé à leur parler et ils ont commencé à s’aimer et nous avons commencé à traîner ensemble et nous nous sommes rapprochés de plus en plus.

‘[Euro 2020 was] mon premier tournoi rencontre Luke [Shaw]… Luke est un gars très sympa, un de mes gars dans le vestiaire pour aller parler.

‘[The young talent at United] est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu à United, parce que je peux voir le développement qui se passe ici et je veux en faire partie surtout parce que c’est un club tellement emblématique, en faire partie est un rêve venez vrai et je suis sûr que ma famille sera fière que je fasse ce grand pas.

Sancho a également hâte de jouer avec de grandes stars mondiales telles que Paul Pogba, Edinson Cavani et Bruno Fernandes.

“Ils ont beaucoup d’expérience, donc apprendre d’eux sera une bonne chose à faire et évidemment jouer avec eux est un autre genre de sentiment”

Il a décrit ses premières influences comme “Ronaldinho, Wayne Rooney pour l’Angleterre, ces deux-là sont emblématiques et mes modèles”. Evidemment Cristiano Ronaldo aussi ».

Le nouveau Diable Rouge a également pris le temps d’expliquer ses tatouages.

‘Celui-ci (sur l’avant-bras gauche) était le premier et est le plus significatif, mon petit frère est décédé quand il était plus jeune et quand j’étais à l’école primaire j’ai écrit un poème que j’ai dit aux funérailles, donc celui-ci est certainement le plus significatif.’

Enfin, Sancho a laissé un message aux fans de United.

“J’ai hâte de commencer et d’apporter les trophées à leur place, à bientôt”, a-t-il déclaré.