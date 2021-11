La semaine dernière, j’ai eu ma première expérience avec une de mes publications « devenant virale » sur LinkedIn.

Ce qui est drôle, c’est que c’était un article jetable complet. Quelque chose que j’ai écrit « à chaud » et auquel j’ai réagi en voyant la nouvelle dans mon fil d’actualité que Sara Blakely venait de donner à TOUS ses employés deux billets de première classe pour n’importe où dans le monde et 10 000 $. Voici le post complet.

Je l’ai posté et je n’y ai pas beaucoup pensé. Je vérifie LinkedIn plusieurs fois au cours de la journée pour les clients et moi-même. Il n’y avait pas plus de 20 likes et quelques commentaires en fin de journée. Comme je l’ai dit, c’était un article jetable.

Cependant, quand je me suis réveillé le lendemain, il y avait plus de 1 500 likes et 80 commentaires ! Il avait complètement explosé. Et au cours des prochains jours, parce que la longue traîne du contenu LinkedIn est souvent très longue, elle atteindrait près de 4 000 likes et plus de 100 commentaires. Wow!

Je ne l’ai jamais vu, mais je dois imaginer qu’il a été inclus dans l’article LinkedIn News sur les nouvelles de Blakely. C’est vraiment la seule façon pour un post de quelqu’un comme moi de recueillir ce genre d’attention.

Et, alors que j’ai vu ce message exploser au cours de la semaine dernière, j’ai réfléchi aux implications – comment pourrais-je en profiter ? que dois-je faire ? Et comment cela pourrait-il faire avancer mon entreprise (ou ma carrière, si vous travaillez pour une agence/entreprise) ?

Voici ce que j’ai appris et observé :

Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup à gagner. Bien sûr, le message est devenu un « engagement » fou. Mais, vers quelle fin ? Les chiffres ne sont que des chiffres s’ils ne travaillent pas vers un objectif. Et, généralement, l’objectif pour moi est d’être sur le radar des personnes qui ont la responsabilité du marketing social et numérique dans les moyennes et grandes entreprises aux États-Unis. En examinant toutes les personnes qui ont commenté, aimé et partagé mon message, j’ai vu un très large éventail de personnes venant des États-Unis. Et je dirais que 99% d’entre elles n’avaient rien à voir avec le marketing numérique ou les médias sociaux. En fait, 99% d’entre eux n’avaient rien à voir avec le marketing ou les communications. Traduction : Pas le genre de globes oculaires que je voudrais idéalement sur un post. CEPENDANT, en regardant les noms, je me suis rendu compte : ce n’est pas parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens ici qui travaillent dans le marketing/les communications qu’ils ne peuvent pas devenir de bonnes relations. Après tout, ces personnes pouvaient me recommander une entreprise. Ces personnes pourraient me mettre en contact avec d’autres qui travaillent dans le marketing et les communications. Conclusion : je ne pense pas qu’il y avait beaucoup à gagner, mais j’ai également cherché des opportunités de me connecter avec des personnes intéressantes.

Difficile de suivre l’engagement. Lorsque le message a explosé, j’ai eu du mal à répondre aux gens. En fait, à un moment donné, j’ai carrément abandonné. Je veux dire, je suis tout au sujet de l’engagement, mais j’ai un travail à temps plein ! En fait, en ce moment, j’ai un emploi à temps plein en tant que consultant en médias sociaux ET un emploi à temps partiel en tant que professeur auxiliaire à l’Université du Minnesota ! Alors oui, difficile de suivre cet engagement. Et ça bouge si vite. Je ne pouvais tout simplement pas suivre.

Le pouvoir des sujets d’actualité et dignes d’intérêt. Ce post « devenant viral » était tout sur le sujet. Mon message n’avait rien d’aussi perspicace. Cela ne justifiait pas ce niveau d’engagement. Mais, comme j’ai fourni un commentaire quelque peu réfléchi sur un sujet qui était d’actualité, digne d’intérêt et partout dans le radar des gens la semaine dernière, il a été repris par la machine LinkedIn. C’est en fait une bonne leçon pour les marques. Bien sûr, le concept n’est pas nouveau. Mais commenter les problèmes et les sujets du jour peut avoir une valeur considérable pour les marques en matière de sensibilisation.

L’importance du titre. Lorsque les gens ont probablement vu ce message dans leurs flux (ou via LinkedIn News), l’une des deux choses qu’ils ont peut-être remarquées à mon sujet était : ma photo de profil et mon titre. Lorsque je travaille avec des cadres et des dirigeants, nous consacrons beaucoup de temps à réfléchir à ce que pourrait être leur titre. Parfois, c’est simplement leur titre, s’ils sont un cadre de niveau C. D’autres fois, c’est un peu plus créatif. Quoi qu’il en soit, les gens devraient voir ce titre et comprendre immédiatement de quoi vous parlez, du moins en termes simples. De ce point de vue, la mienne fonctionne plutôt bien : « Consultant en médias sociaux pour les grandes et moyennes entreprises. » Assez clair, non?

Pistes de réseautage potentielles. Comme je l’ai dit ci-dessus, pas une tonne de spécialistes du marketing/communication n’ont commenté la publication. Mais, je trouve le temps d’identifier ceux qui l’ont fait et je vais les contacter. Vous ne savez jamais où un appel Zoom de 15 minutes peut vous emmener !