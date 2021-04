« Ce que j’ai vécu ici émotionnellement, je ne l’avais pas vécu de ma vie »

08/04/2021 à 6h30 CEST

Joaquín Caparrós (Utrera, 1955) dit que lorsqu’ils se sont assis pour parler avec lui pour lui faire l’offre de l’entraîneur arménien, ils lui ont donné de bons sentiments. Qu’il y avait beaucoup de travail à faire, mais qu’il aurait une bonne structure sportive, avec un groupe de joueurs qui transpireraient leurs maillots … Mais personne ne pouvait l’avertir qu’il vivrait pleinement une guerre (celle de L’Arménie avec l’Azerbaïdjan pour la région du Haut Karabakh) avec des dizaines de morts. Toute l’expérience qu’il chérit ne le sauverait pas de cet impact émotionnel que toutes ces foutues guerres ont.

Heureusement, le football en Arménie a eu plus de chance. L’équipe nationale dirigée par Caparrós a réussi à entrer dans la Ligue B de la Ligue des Nations et dans la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, elle est leader du groupe, devant l’Allemagne. Trois victoires en trois matchs sont à blâmer. Et le tout sans son étoile, Mkhitaryan. Une oasis de joie dans un pays qui vit des jours sombres. C’est aussi le football, je suppose.

Question: Quelques jours se sont écoulés depuis que les projecteurs des médias se sont directement tournés vers l’Arménie. Comment le vivez-vous?

Réponse: Nous sommes très heureux, car il était impensable d’être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement (leaders de leur groupe en qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022). Malgré le fait que nous étions sur une bonne séquence et que nous avions été promus en Ligue B de la Ligue des Nations, personne ne s’y attendait. Même ainsi, il reste encore beaucoup à faire. Et plus encore dans un groupe où il y a des équipes comme l’Allemagne, l’Islande ou la Roumanie. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes très satisfaits du travail accompli jusqu’à présent, bien sûr.

Q: Je suppose que cela ne serait pas arrivé sans une bonne structure derrière cela … Quelles sont les clés du succès?

R: Eh bien, c’est le travail de tout le monde, du président qui prend en charge la Fédération et met Ginés Meléndez au poste de directeur sportif, au staff technique. Nous faisons un excellent travail en équipe, chacun fait sa part pour que le football en Arménie fasse un pas de plus. Ensuite, il y a un super groupe de gars, qui sont tous très engagés. Ce sont des gars qui sentent leur nation, leur équipe nationale, qui sentent leur maillot. Et là, nous avons beaucoup de bétail.

Q: Avez-vous déjà hésité à relever le défi?

R: Pas du tout. Quand Ginés m’en a parlé et que j’ai rencontré le président à Madrid, il n’y avait aucun doute. Ils m’ont donné de très bons sentiments. Je l’ai accepté ravi de savoir que ça allait être difficile. Et c’est compliqué. Toutes les équipes ont le choix entre beaucoup de joueurs, moins nous. Nous recevons des jeunes avec de la projection, mais ce sont toujours des gars qui viennent de faire leurs débuts avec l’équipe nationale. Les résultats sont positifs et cela fait croire davantage en eux.

Q: Comme le groupe s’est fixé, la Coupe du monde est-elle l’objectif?

R: Vous n’avez pas à être prudent, vous devez être très prudent. Nous devons avoir les pieds sur terre. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, personne ne retire la joie des gens, surtout après ce que le pays a traversé. Il reste encore beaucoup de tournois et nous connaissons la qualité des rivaux. Nous allons jouer jeu par match.

Q: La joie au milieu d’une guerre avec l’Azerbaïdjan, où même votre capitaine est allé au front … Cela donne-t-il plus de valeur à tout ce que vous avez accompli?

R: Bien sûr, beaucoup plus de valeur. Cela a non seulement une valeur sportive, mais aussi une valeur émotionnelle pour tout un pays qui était très triste pour tout ce qui s’était passé. De nombreuses personnes sont décédées, de jeunes garçons de 19 à 20 ans. C’est un pays très puni. Le chagrin que traverse l’Arménie a servi à nous motiver. Nous voulions donner un peu de bonheur aux gens. C’est la grandeur du sport et du football.

Q: D’après ce que vous dites, c’était presque une obligation de rivaliser comme vous le faites

R: Oui, nous sommes la cible de nombreuses personnes. Je n’ai jamais rien vécu de tel émotionnellement de toute ma carrière. Nous parlons d’un pays très puni. Le parcours sportif leur a apporté joie et sourire après quelques mois très difficiles.

Q: Un succès sans Mkhitaryan, votre grande star

R: Dans notre sélection, le groupe doit toujours prévaloir. Nous sommes une équipe, personne ne peut se démarquer. Chacun doit mettre sa volonté et ses conditions au service de l’équipe. Et la vérité est que cela a été le cas. S’il y a quelque chose à souligner dans l’équipe, c’est que nous sommes ça, une équipe. Nous formons une équipe formidable en majuscules. Si nous voulons faire un pas de plus sur notre chemin, cela doit être basé sur la force collective.

Q: Votre première expérience de football en équipe nationale ne va pas mal …

R: Eh bien, le dossier des sélections n’avait pas encore été ouvert et cette sélection peut être un peu différente à cause de tout ce qui l’entoure. La guerre, le fait que jusqu’à quatre langues soient parlées dans le vestiaire … Nous avons dû faire preuve d’empathie avec tout cela. Toute l’armoire est attachée. Au final, le langage non verbal parle plus fort que l’oral dans notre équipe.

Q: Avez-vous toujours l’intention de rester en Arménie ou pensez-vous à un retour imminent?

R: Eh bien, nous avons un contrat jusqu’au 21 novembre de cette année, jusqu’à la fin du dernier match de ce tour de qualification. Mais je ne cherche pas plus loin. Ce à quoi je pense, c’est profiter de chaque jeu parce que mon expérience me dit que je dois y aller. Je veux profiter de la façon dont nous apprécions. Comme je l’ai déjà dit, il y a une bonne ambiance entre les joueurs et le staff, à la fois celui que nous avons amené et celui qui existait déjà en Arménie. Le temps dira.