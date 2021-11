Ce que Jake Gyllenhaal faisait après que Taylor Swift ait abandonné le film et la chanson

Moment du cercle complet ?

Un jour après Taylor Swift a sorti un court métrage pour une version longue d’une chanson populaire dont on dit qu’elle parle de son ex Jake Gyllenhaal, l’acteur a passé du temps à un événement étoilé et a aidé à honorer sa sœur, qui, selon les fans, est également référencée dans le morceau.

Le samedi 13 novembre, l’acteur de 40 ans a rejoint Maggie gyllenhaal aux Hamilton Behind the Camera Awards à Los Angeles, où elle a reçu le prix Breakthrough Director pour son nouveau film The Lost Daughter. Son mari et co-star Peter Sarsgaard lui a remis sa plaque.

Lors de la cérémonie, Jake est également apparu sur scène pour remettre le Sound Editing Award à The Guilty’s Mandell hiver et David Esparza. Autres présentateurs de célébrités inclus Kristen Stewart, Javier Bardem, Kirsten Dunst, Awkwafina, Kelly marie tran, Marlin Marlee, Mahershala Ali, Roi de Régina et Jamie Dornan.

Un jour plus tôt, Taylor, 31 ans, a abandonné son album Red réenregistré, après une longue bataille pour sa musique. Simultanément, elle a sorti le court métrage All Too Well, avec Teen Wolf alun Dylan O’Brien et actrice de Stranger Things Lavabo Sadie, pour accompagner le morceau de 10 minutes du même nom, qu’elle a ensuite interprété sur SNL.