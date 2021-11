Est Jake Gyllenhaal voir rouge ?

C’est la question que beaucoup Taylor Swift Les fans se demandent depuis que la chanteuse de 31 ans a sorti une version étendue de « All Too Well », son morceau de rupture emblématique dont on dit qu’il concerne la star de Donnie Darko, sur son album récemment sorti Red (Taylor’s Version).

Après tout, avec de nouvelles paroles cinglantes comme « Je vais vieillir mais tes amants restent de mon âge » et « Tu as dit que si nous avions été plus proches en âge, peut-être que ça aurait été bien / et ça m’a donné envie de mourir », la chanson peut certainement déclencher une réponse de n’importe qui.

Bien que les Swifties soient toujours sous le choc de la mélodie réenregistrée – sans parler du court métrage d’accompagnement mettant en vedette Dylan O’Brien et Lavabo Sadie— Et en disséquant chaque œuf de Pâques, une source proche de Jake a dit à E! News que l’acteur de 40 ans n’y prête aucune attention.

« Jake n’a aucun intérêt dans tout ça », partage l’initié. « Il ne lit pas les potins et n’y prête aucune attention. »