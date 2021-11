« Ce que je dis d’elle, je le tiens »

« Il serait injuste de dire que ce que je mentionne Galilea Montijo est un événement isolé ou que Galilea Montijo est un protagoniste ou le protagoniste principal du livre, ce n’est pas le cas, mais c’est un personnage qui traverse ces pages », a ajouté Hernández.

En outre, elle a souligné que son travail de journaliste pendant près de trois décennies est soutenu par des sources fiables. « Ce que je dis d’elle je le soutiens, il faudrait lire le livre pour se comprendre et j’ai des témoins directs des événements. Je n’ai pas de témoins par ouï-dire, je n’ai pas de témoins que quelqu’un lui a dit ce qu’il lui a dit, c’était une personne qui était directement », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas un jugement moral, je ne suis pas non plus juge et je n’ai même pas l’intention de faire une sorte de Sainte Inquisition, ce n’est pas l’objectif du livre, l’objectif du livre est de pouvoir comprendre ce phénomène [de las mujeres en el narco]”.

Au Emma et les autres dames narco, la journaliste cite à nouveau Sergio Mayer (en 2005, elle l’avait mentionné en raison de ses liens présumés avec Edgar Valdez Villarreal, « la Barbie », et de la corruption avec des proches de l’ancien président Vicente Fox).