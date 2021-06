“Ce que je trouverai au Dinamo, c’est qu’ils me veulent là-bas”

23/06/2021 à 6h30 CEST

Àngels Fàbregues / David Rubio

Xavi Pascual Il entraînera le Dynamo Bucarest à partir de la saison prochaine, une équipe qui n’a logiquement pas le niveau du Barça et ne sait pas jouer “pascual style”, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Cela excite ‘Pasqui’ qui va essayer de faire grandir cette équipe, où il aura à nouveau son fils Àlex et Cedric Sorhaindo à ses ordres, pour grandir et croire en leurs possibilités.

Qu’espérez-vous trouver au Dinamo Bucarest ?

Je vais découvrir qu’ils me veulent là-bas.

Et au niveau sportif ?

Cela n’a pas d’importance pour moi maintenant.

Après 16 ans dans un club où l’on lave vos vêtements, avez-vous peur de devoir les laver à nouveau ?

J’ai été l’entraîneur de la Roumanie et si je dois nettoyer ou porter un sac, je le fais. Je n’ai aucun problème. Ce sont des conforts qui vont bien, mais mes bagues ne tombent pas. Ce que je veux, c’est profiter de mon travail et de ma passion.

Souhaitez-vous que le Dinamo Bucarest reçoive la wild card des Champions ou avez-vous peur?

La peur ne me donne rien. Pour le moment, nous ne sommes pas une équipe avec le niveau pour être en éliminatoires de la Ligue des champions, mais si nous voulons y être, nous devons passer par une période d’adaptation. Pour moi ce serait important car si le Dynamo s’habitue à jouer contre le Barça, Kiel ou Kielce, il viendra un moment où vous aurez du respect pour eux mais vous arrêterez de demander des autographes et des maillots. C’est ce que nous devons apprendre. S’ils nous le donnent, nous essaierons de rivaliser mais le plus important sera d’apprendre.

Au Barça, vous mettez Palmarsson en défense. Au Dinamo, allez-vous faire défendre Christian Dissinger (vient du Vardar) ?

Oui, je suis plus inquiet si je vais lui faire défendre Bannour (Amine) (rires). Je vais leur parler individuellement, leur expliquer ce que je veux, voir ce qu’ils veulent et nous devrons nous mettre d’accord.

Jouerez-vous comme le Barça ?

C’est le handball que j’aime. Une autre chose est que nous avons les bonnes personnes pour jouer comme ça ; sinon, il faudra s’adapter. Je veux essayer que le style de jeu du Dinamo ne soit pas celui qu’ils ont eu ces dernières années. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau du Barça, mais cela peut être amélioré.

Quelles seront les vraies attentes du Dinamo ?

Essayez de jouer d’une autre manière. Ils jouent de manière très statique, très positionnelle et je suis le contraire. Je joue juste vite, mais nous devrons d’abord trouver l’équilibre. Avec le Dinamo, l’objectif sera de concourir et je sais qu’au début ce sera dur.

De père à entraîneur

Xavi Pascual avait au Barça et aura son fils Àlex au Dinamo. Il a su différencier les uns des autres mais il a vécu un épisode difficile en le laissant à l’écart de la finale de Ligue des champions. « Les décisions personnelles et professionnelles doivent être totalement séparées. Je n’ai eu aucun problème au cours de ces trois années pour prendre des décisions, qu’Alex soit ou non mon fils. À ce moment-là, j’ai apprécié la situation, j’ai cru que c’était ce que je devais faire et ce que je faisais. Je leur ai dit que je devais prendre la décision la plus difficile en tant qu’entraîneur, qui était d’en laisser deux de côté et je l’ai dit personnellement à l’équipe & rdquor ;. ‘Pasqui’ explique que son fils « l’a accepté comme tout le monde quand ils sont exclus de la liste en Ligue des champions, s’énervant, mais je n’attends pas moins d’un joueur.