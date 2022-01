Ce que je veux de l’iPad en 2022 et ce que je m’attends à voir

Il est indéniable que 2021 a été une année exceptionnelle pour l’iPad. Bien qu’Apple ait plusieurs gammes de produits iPad à maintenir ces jours-ci, la société a diffusé des mises à jour sur presque toutes cette année avec de nouvelles technologies révolutionnaires.

Les fidèles de l’iPad, moi y compris, espèrent que ce rythme d’innovation se maintiendra jusqu’en 2022 alors que le géant de Cupertino continue de façonner ce qu’est l’iPad. Ainsi, avec 2021 sur le point de disparaître dans le rétroviseur, nous tournons notre attention vers ce que l’année à venir réserve à la gamme de tablettes d’Apple.

iPad en 2022 : ce que je m’attends à voir

Apple n’est rien sinon une entreprise de modèles, surtout au cours de la dernière décennie. La meilleure façon d’avoir une idée de ce que l’avenir nous réserve est de regarder le passé. Il y a quelques domaines d’opportunités flagrants pour Apple concernant l’iPad, qui, je pense, seront abordés dans l’année à venir.

Mise à niveau iPad Air

Source : Lory Gil / iMore

L’iPad Air 4 d’Apple est désormais la plus ancienne tablette de la gamme actuelle d’Apple, sortie à l’automne 2020. Cela ne veut pas dire que c’est un mauvais appareil. Au contraire, grâce à son équilibre judicieux entre puissance et prix, nous le répertorions toujours comme le meilleur iPad pour la plupart des gens. Et pourtant, c’est sans aucun doute l’appareil de la gamme qui est le candidat le plus probable pour une mise à jour.

L’iPad Air est le candidat le plus probable pour une mise à jour.

Du point de vue du design, l’iPad Air a toujours l’air de la pièce avec son affichage bord à bord, qui ne devrait pas changer de manière significative lors de la prochaine révision. Les mises à niveau plus probables incluent des spécifications de caméra plus proches de celles de l’iPad Pro 2021 et un processeur amélioré. Bien qu’il soit encore puissant aujourd’hui, l’iPad Air de 4e génération utilise la puce A14 Bionic d’Apple à partir de 2020, qui sera probablement largement dépassée par un A16 non encore annoncé d’ici l’automne de l’année prochaine.

Des rumeurs avaient précédemment suggéré que l’iPad Air pourrait être le premier à adopter un écran OLED, bien que des rapports plus récents indiquent que l’iPad Air obtiendra l’OLED en 2023 au plus tôt. De plus, l’identification faciale devrait rester une fonctionnalité exclusive à l’iPad Pro l’année prochaine, bien que l’iPad Air soit généralement le premier à bénéficier de ces fonctionnalités de niveau Pro.

Mini-LED 11 pouces iPad Pro

Source : Daniel Bader / Android Central

La mini-LED s’est avérée être une formidable mise à niveau pour l’iPad Pro 2021, mais seul le modèle 12,9 pouces plus grand et plus cher en a bénéficié cette année, son homologue plus petit restant avec l’écran LCD.

Étant donné que les modèles d’iPad Pro de tailles différentes sont essentiellement les mêmes dans tous les cas, sauf en taille, depuis leur lancement, c’était une curieuse décision de bifurquer la gamme de produits de cette manière. Néanmoins, nous nous attendons à ce qu’Apple rectifie cela à la prochaine occasion, peut-être dès l’année prochaine. Malheureusement, OLED semble encore loin, nous nous attendons donc à ce qu’Apple continue avec les mini-LED au moins à court terme.

Il reste à voir si l’iPad Pro connaîtra d’autres changements fondamentaux l’année prochaine, bien que des rapports suggèrent qu’il pourrait proposer une recharge sans fil et avoir amélioré la 5G. Une bosse du processeur est également probable.

Plus de puces M dans plus d’appareils

La puce M1 se trouve déjà dans l’iPad Pro, et elle est étonnamment puissante. Avec les puces M1 Pro et M1 Max livrées avec les derniers modèles de MacBook Pro 2021 d’Apple, 2022, espérons-le, poursuivra la tendance à déplacer la dernière série de puces M vers l’iPad.

Il est possible qu’un iPad Pro 2022 adopte la puce M1 Pro (moins probable qu’il utilise l’iPad pour lancer une puce M2 avant qu’elle n’apparaisse dans un Mac), et nous pourrions voir le M1 descendre la gamme iPad en prenant le place de la puce de la série A dans le prochain iPad Air. Apple pourrait choisir de conserver les puces de la série M en tant qu’argument de vente exclusif à l’iPad Pro, mais la gamme Air a tendance à être la suivante pour les fonctionnalités de premier plan.

Changements fondamentaux pour iPadOS

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Apple doit marcher sur une ligne fine avec iPadOS. Pour chaque utilisateur expérimenté d’iPad souhaitant tirer le meilleur parti du système d’exploitation exécuté sur leur iPad Pro gonflé, des dizaines de Joes et Janes moyens veulent simplement un moyen facile de naviguer sur le Web, de lire leurs e-mails ou de regarder un film.

Dans mon avis sur iPadOS 15, j’ai écrit que la mise à jour 2021 améliorait les expériences fondamentales tout en offrant quelques nouvelles fonctionnalités. Cela ne veut pas dire que c’était une mise à jour mauvaise ou décevante – cela rend certainement l’utilisation d’un iPad plus agréable pour les utilisateurs expérimentés avec un meilleur multitâche et des raccourcis clavier sans réinventer la roue pour tout le monde.

Apple n’a pas montré pourquoi il a séparé iPadOS d’iOS.

Cependant, Apple n’a pas encore montré le raisonnement derrière la séparation d’iPadOS en son propre nom, au moins de nom, à partir d’iOS. Alors que l’iPadOS 15 était léger sur les nouvelles fonctionnalités exceptionnelles, Apple a touché presque l’ensemble du système d’exploitation avec la mise à jour de 2021 et l’a rendu plus utilisable pour plus de personnes et a corrigé les aspérités.

À mon avis, 2022 est l’année où Apple fait passer iPadOS au niveau supérieur avec des changements fondamentaux. Qu’il s’agisse d’une prise en charge appropriée des moniteurs externes, d’applications natives M1, de plus de fenêtres flottantes à la Quick Note, de plus d’options de personnalisation de l’écran d’accueil, d’une prise en charge multi-utilisateurs ou autre, iPadOS semble prêt pour des changements importants.

iPad en 2022 : ce que je veux voir

Nous sommes certainement susceptibles de voir une grande partie de ce qui précède l’année prochaine, sinon la totalité, mais avec une forte dynamique derrière l’iPad à partir de 2021, j’aimerais voir Apple repousser les limites encore plus loin l’année prochaine.

Un iPad d’entrée de gamme repensé

Source : Luke Filipowicz / iMore

L’iPad 2021 d’Apple est désormais le seul appareil actuel de la gamme de tablettes Apple, en dehors de l’iPhone SE, qui conserve la conception «front et menton». Alors que les acheteurs d’iPad de base sont probablement familiers avec le bouton Accueil, qui ancre leur expérience utilisateur une application à la fois, il est temps que l’iPad s’éloigne d’un langage de conception qui rappelle le tout premier iPad de 2010.

Je ne suis pas sûr que cela se produira l’année prochaine, mais la prochaine mise à jour de l’iPad abordable devrait ressembler davantage au reste de la gamme iPad et iPhone. Ce n’est pas seulement pour la cohérence en termes de conception physique, mais aussi pour les expériences d’interface utilisateur et d’applications à travers la gamme.

Un iPad plus grand

Source : Chris Wedel / Android Central

Amazon vient de lancer son Echo Show 15, une tablette incroyablement grande destinée directement aux utilisateurs de maisons intelligentes. Cela ne plaira certainement pas à tout le monde, mais à tout le moins, c’est une preuve de concept pour la grande tablette à la maison.

Un iPad 15 pouces ne serait pas bon marché.

Un iPad de l’ordre de 15 pouces innoverait pour Apple. De plus, cela pourrait potentiellement être une aubaine pour les utilisateurs de HomeKit qui préfèrent les informations visuelles plutôt que de se fier uniquement aux commandes vocales Siri via les HomePods.

Si vous voulez un écran plus grand pour travailler, Apple a un net avantage dans les logiciels avec iPadOS et l’App Store – des domaines dans lesquels Amazon n’est certainement pas en concurrence.

Bien sûr, un iPad de cette taille conçu par Apple serait un créneau et cher, mais il serait bien accueilli par ceux à qui il convient.

MagSafe de type Mac

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles le chargement sans fil arrivera pour la première fois sur les iPad l’année prochaine, cela fonctionnerait un peu comme le chargement Qi sur un iPhone, nécessitant un dos en verre et un socle de chargement sans fil. Personnellement, il serait beaucoup plus logique de voir apparaître une charge MagSafe de type Mac sur iPad, du moins sur les modèles Pro.

Pour de nombreux utilisateurs d’iPad Pro, ces appareils sont utilisés comme remplacements d’ordinateurs portables ou dans des configurations de bureau où un cordon MagSafe sans accroc aurait beaucoup plus de sens qu’une rondelle attachée à l’arrière de l’appareil. Apple a déjà montré à quel point il est disposé à utiliser des aimants dans ses accessoires iPad, mais je ne sais pas à quel point il serait ouvert d’avoir un port supplémentaire sur le côté de l’appareil uniquement pour le chargement MagSafe.

Parité des applications Mac et iPad

Avec le passage de la gamme Mac d’Apple aux puces ARM conçues par Apple, il existe une architecture commune qui permet aux Mac M1 d’exécuter des applications iOS et iPadOS. Alors que certains développeurs d’applications ont mis à jour leurs applications pour les optimiser pour une utilisation sur macOS, la plupart ne l’ont pas fait, mais les applications peuvent toujours être utilisées de cette manière.

Le problème est que l’expérience diffère considérablement d’une application à l’autre, de nombreuses applications iPadOS chargées sur le Mac ressemblant toujours à des applications iPad. Bien que cela s’améliore avec macOS Monterey, j’aimerais voir une véritable parité des fonctionnalités entre les applications iPad et Mac et une excellente expérience spécifique à la plate-forme, quel que soit l’appareil que je prends.

Comme toujours, nous allons attendre et voir

En l’absence d’annonces officielles d’Apple avant le printemps, nous ne savons pas à quoi ressemble l’avenir de l’iPad.

En regardant les tendances et les rumeurs précédentes provenant de sources fiables, nous pouvons reconstituer une partie de ce qui s’en vient, mais, comme toujours, rien n’est officiel jusqu’à ce qu’Apple monte sur scène et le dise. 2021 a été une année passionnante pour l’iPad, notamment en termes de matériel. Espérons que 2022 maintienne ce rythme.