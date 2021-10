Ce que je veux voir du MacBook Pro 2021

Il y a deux mois, j’ai proposé une liste de fonctionnalités que j’espère voir sur le MacBook Pro 2021. Avec l’événement « Unleashed » d’Apple à quelques heures seulement, je mets à jour cette liste en fonction des dernières rumeurs, des récentes prévisions de René et, oui, de mon instinct.

Le MacBook Pro 2021 deviendra sans aucun doute rapidement le meilleur Mac de l’année !

À quoi s’attendre

À moins que Cupertino ne tire une Apple Watch Series 7 de dernière minute comme switcharoo, les modèles de MacBook Pro 2021 devraient être disponibles en deux variétés. Nous verrons probablement un modèle 16 pouces de deuxième génération et une toute nouvelle unité 14 pouces. Les deux modèles devraient comporter un SoC M1X qui est probablement construit sur l’architecture A14/M1, et non sur l’architecture A15 de la série iPhone 13. Je ne suis pas un adepte des prévisions de vitesse et d’accélération sur des produits non annoncés. Supposons simplement que ces ordinateurs portables seront des bêtes qui feront ressembler les Macs basés sur M1 de l’année dernière à des tortues en comparaison.

Il est possible mais moins probable qu’Apple annonce également un nouveau Mac mini lundi. Mais, si c’est le cas, nous avons probablement vu le dernier des Mac mini à processeur Intel.

Et le M2 ? Nous verrons probablement un SoC basé sur l’architecture A15 arriver dans un nouveau MacBook Air et iMac. Attendez-vous à ce qu’ils soient lancés dans la première partie de 2022.

Un design plus plat

La plupart s’attendent à ce que les MacBook Pro de cette année ressemblent à l’iPad Pro en introduisant un design plus plat. C’est un look dupliqué à la fois sur l’iPad Air et sur l’iPad mini 6 récemment introduit. Nul doute que le nouveau look fera saliver beaucoup d’entre nous immédiatement après la grande révélation. Et pourtant, ce qui se passe du côté des nouveaux ordinateurs portables est ce dont la plupart des gens parleront après l’événement.

Pour la première fois depuis une génération, la gamme MacBook Pro sera dotée de ports non seulement nommés USB-C. Au lieu de cela, pensez HDMI, carte SD, MagSafe, et plus encore.

Pas de barre tactile

Malheureusement, ce qui ne revient pas, c’est la Touch Bar, une fonctionnalité du MacBook Pro qu’Apple n’a jamais développée et qui a été une opportunité manquée. Sans aucun doute, Tim Cook et compagnie ne mentionneront probablement même pas le licenciement du Touch Bar lundi. Certains d’entre nous baisseront néanmoins la tête en signe de respect.

Ce qui serait génial

Jusqu’à présent, j’ai mentionné ce qui pourrait arriver avec la nouvelle gamme de MacBook Pro 2021. À partir de là, l’attention se porte sur des éléments de ma liste de souhaits qui pourraient ne jamais se réaliser. D’où la raison pour laquelle c’est une liste de souhaits.

Deux ordinateurs portables, un design

J’espère que la taille de l’écran est la seule chose qui sépare les modèles 14 pouces et 16 pouces. Comme je l’ai noté en août, certains utilisateurs ne veulent pas ou n’ont pas besoin d’un écran plus grand, et il n’y a aucune raison de pénaliser ces personnes pour leur petite taille (pensez à l’iPhone 12 Pro et à l’iPhone 12 Pro Max pour les fonctionnalités de l’appareil photo). Cela signifie que les deux modèles doivent comporter le même nombre de ports, les mêmes options de couleurs et la même version de silicium Apple.

En parlant de couleurs

Apple continue d’adopter les nombreuses couleurs de l’arc-en-ciel pour ses produits, notamment en ajoutant plusieurs teintes aux iMac et iPad mini 24 pouces de cette année. Nul doute que le génie des couleurs peindra le MacBook Air de nouvelle génération avec des couleurs différentes à son arrivée. Cependant, je ne m’attends pas à la même chose avec le MacBook Pro de cette année, qui viendra probablement dans le même argent fatigué et gris sidéral. Et pourtant, peut-être qu’Apple nous surprendra et proposera au moins un MacBook Pro 2021 en noir ou, au minimum, une autre variante gris sidéral.

Plus de stockage

À partir de là, j’espère qu’Apple poussera le stockage maximum disponible sur le MacBook Pro de cette année à au moins 8 To. C’est le stockage maximal disponible sur le modèle actuel de 16 pouces basé sur Intel, bien que la version 13 pouces M1 soit bloquée à 4 To.

Je ne connais personne qui a besoin de plus de 8 To de stockage interne sur un ordinateur portable. Et pourtant, il est probablement temps pour Apple d’en proposer au moins plus pour ceux qui le souhaitent.

Au revoir Intel

Enfin, je terminerai par un mot sur Intel. Après lundi, le Mac Pro pourrait être le seul produit Mac disponible avec Intel inside. Je dis bon débarras à Intel, mais pas tellement parce que je n’aime pas la marque. Au lieu de cela, plus tôt Apple fera la transition de tous ses nouveaux produits vers Mac, mieux ce sera pour les développeurs et les utilisateurs qui ont dû faire face au changement. (Cela ne dit rien sur les produits Intel actuels qu’Apple prévoit de continuer à prendre en charge au cours des prochaines années.)

Pour rappel, l’événement Apple « Unleashed » débutera le lundi 18 octobre, à partir de 10 h 00 HAP. Vous pouvez le voir en direct sur le site Web d’Apple ou sur Apple TV. Ensuite, revenez sur iMore pour des nouvelles et des commentaires sur l’événement.