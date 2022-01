Ce que je veux voir sur le nouveau MacBook Air

Le meilleur Mac des deux dernières années changera sans aucun doute dans les mois à venir lorsqu’Apple lancera la version 2022 du MacBook Air. Largement censé être la pièce maîtresse de la gamme Mac 2022 d’Apple, le nouvel ordinateur portable sera probablement le premier produit de l’entreprise à comporter un système sur puce Apple « M2 » et, comme l’iPad Air 2020 et l’iMac 2021 avant lui, arriver avec plusieurs choix de couleurs.

Comme indiqué sur notre page de rumeurs sur le MacBook Air (2022), le nouveau MacBook Air comportera probablement une mini-LED et inclura MagSafe, tout comme le dernier MacBook Pro sorti à la fin de l’année dernière. Au-delà de cela, on sait peu de choses sur le MacBook Air 2022, bien que j’aie de bonnes idées sur ce qu’il devrait inclure.

La nouvelle gamme

La gamme MacBook comprend actuellement deux modèles 13 pouces, le MacBook Air (M1, 2020) et le MacBook Pro (M1, 2020). Le premier commence à 999 $ contre 1 299 $ pour le second. Pour les 300 $ supplémentaires, vous obtenez plus d’autonomie, une barre tactile et d’autres avantages.

En 2022, la décision la plus évidente serait pour Apple de retirer le MacBook Pro 13 pouces de la gamme lors du lancement du nouveau MacBook Air. De cette façon, il y aurait moins de confusion entre les lignes Air et Pro. Il reste à voir si Apple le fera, bien que l’arrivée des MacBook Pro 14 et 16 pouces l’année dernière suggère que cela pourrait être le cas. Ces ordinateurs portables présentent de nouveaux designs, plus de ports et la suppression de la barre tactile. En supposant que le nouveau MacBook Air propose des changements similaires, le MacBook Pro 13 pouces actuel semblerait encore plus déplacé qu’il ne le fait déjà.

Une version PRODUCT (RED) serait formidable, tout comme un choix de couleurs qui remonte à l’époque de l’iMac G3, comme Bondi Blue, Lime ou Blueberry.

Dans un monde parfait, j’aimerais voir Apple ramener un MacBook 12 pouces et en faire l’offre économique de la gamme, déplaçant ainsi le MacBook Air au centre. Ce faisant, les MacBooks disponibles en 2022 seraient :

MacBook 12 pouces (avec M1) MacBook Air 13 pouces (avec M2) MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (avec M1 Pro/M1 Max)

Le moulin à rumeurs d’Apple n’a pas encore évoqué de nouveau MacBook 12 pouces, il nous restera donc probablement :

MacBook Air 13 pouces (avec M2) MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (avec M1 Pro/M1 Max)

Air contre Pro

Quoi qu’il en soit, Apple serait sage de distinguer davantage l’Air et le Pro. La raison originale du MacBook Air était son facteur de forme plus mince par rapport aux autres ordinateurs portables de la gamme. Malheureusement, Apple a souligné cela beaucoup moins souvent dans les itérations récentes, ce qui n’a jamais eu de sens, même si cela pourrait changer cette année.

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

Selon le leaker Jon Prosser, le nouvel Air n’inclura pas de conception en forme de coin, ce qui en fait « un ordinateur incroyablement mince ». Couplé pour la première fois à des touches blanches et à toutes ces couleurs, la séparation entre l’Air et le Pro devrait être beaucoup plus perceptible. À tel point que les utilisateurs d’entrée de gamme du MacBook Pro 2021 pourraient souhaiter avoir attendu le nouvel Air.

Au-delà de cela, certaines différences de réduction des coûts sont inévitables.

Par exemple, bien que le MacBook Air de cette année soit susceptible de récupérer le port MagSafe du MacBook Pro, Apple retiendra probablement l’ajout de ports allant au-delà de l’USB-C. Le trackpad de l’Air est également censé être plus petit que celui des modèles Pro. Enfin, il y a les internes. Le SoC M2 du MacBook Air 2022 ne sera pas meilleur que le M1 Pro/M1 Max du Pro, et ses spécifications maximales non plus. Cependant, nous verrons quelques augmentations par rapport au modèle 2020. Par exemple, le stockage maximal disponible sur l’Air de cette année se situera probablement entre 2 To et 8 To, avec une mémoire maximale de 32 Go (contre 64 Go pour le modèle Pro).

A propos de ces couleurs

La décision d’Apple ces dernières années d’aller au-delà de l’argent et du gris sidéral en tant que choix de couleurs pour bon nombre de ses produits a été bien accueillie. En particulier, j’aime le fait que l’entreprise n’ait pas eu peur de modifier légèrement une couleur ou deux d’un appareil ou d’une génération à l’autre. J’espère qu’Apple poursuivra cette tendance pour le MacBook Air, et je pense que ce sera le cas.

Source : Pomme

Comme l’iMac 24 pouces, le nouveau MacBook Air sera probablement disponible dans sept combinaisons de couleurs ou plus, peut-être avec des teintes exclusives aux options les plus chères. Je n’ai pas d’informations privilégiées, mais une version PRODUCT (RED) serait formidable, tout comme un choix de couleurs qui remonte à l’époque de l’iMac G3, comme Bondi Blue, Lime ou Blueberry.

Bientôt disponible…

Nous devrions connaître assez tôt les spécificités du nouveau MacBook Air. Il sera probablement annoncé à tout moment après mars, peut-être aux côtés d’un nouvel iMac 27 pouces. Restez à l’écoute!