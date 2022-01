Ce que je vois quand je regarde la foule de MAGA.

L’autre jour, mon mari, qui travaille pour l’Administration des anciens combattants en tant que technicien de santé dans une clinique d’approche communautaire locale (CBOC), a vu un patient entrer dans la zone de réception portant un masque facial «Let’s Go Brandon» et un chapeau MAGA rouge . J’ai déjà posté sur ce slogan et à quel point je pense qu’il est irrespectueux. Mais mon mari est interdit de parler publiquement de politique en raison de la loi Hatch et ne pouvait rien dire. Heureusement, je ne le suis pas. J’admets que je suis «déclenché» quand je vois ce genre de manque de respect ouvert et délibéré et que cela me fait chier. Mais c’est exactement ce que je crois être l’intérêt de porter ce type de vêtements.

Mais la seule chose qui me rassure, c’est ma conviction des raisons pour lesquelles ils le font. Vous voyez, je crois que ces gens sont ceux qui n’ont jamais appartenu à quoi que ce soit de substantiel auparavant. Ils n’ont jamais eu l’impression de faire partie de quoi que ce soit qui ait un sens. Ils étaient, et sont, des gens de petite taille qui ne s’intègrent jamais. Mais maintenant, ils font partie de quelque chose. Ils ont une voix, et plus ils sont forts, plus ils ont l’impression de faire partie de quelque chose qui les fait se sentir bien. Le port de ces vêtements est destiné à nous déclencher, à susciter une réaction, à nous faire reconnaître comme faisant partie d’un groupe plus large qui a du pouvoir. Jordan Klepper nous a déjà montré qu’ils ne croient pas ce qu’ils disent, ses entretiens avec MAGA portant, soutenant TFG, des idiots de rallye sont assez révélateurs. Ils ont des sentiments forts mais aucune connaissance. Ils disent qu’ils croient à ce genre de choses mais ne peuvent étayer leurs croyances avec aucun fait. Mais là n’est pas la question, ils ne se soucient pas des faits, ce sont des sentiments, des sentiments d’appartenance à quelque chose qui les fait se sentir bien. Même si ce qui les fait se sentir bien maintenant les blesserait plus tard, comme le découvrent de nombreux insurgés alors qu’ils se rendent au tribunal et sont condamnés pour leurs actes.

La vérité est que quand je vois ces gens, je pense à quel point ils ont dû se sentir pathétiques, tristes et mal aimés pendant tout ce temps pour s’accrocher à quelque chose comme le mouvement MAGA. Je ressens de la honte pour eux quand je réalise que cela leur donne un sentiment d’estime de soi, un sentiment d’appartenance et comble le vide à l’intérieur d’eux qui ne fait pas partie de quelque chose qui est réellement significatif et constructif a été laissé en eux. Le fait qu’ils recherchent l’attention, recherchent ces quelques moments éphémères d’interaction avec les gens et le fassent de manière conflictuelle est devenu une dépendance. Ils ont soif d’attention, ils ont soif d’être reconnus comme faisant partie de quelque chose, et ils ont désespérément besoin de combler le vide qu’un manque de respect et d’estime de soi les a consumés pendant si longtemps.

Donc, quand je regarde la foule de MAGA, je vois un échec de notre société à fournir un moyen à ces personnes de faire partie de quelque chose de plus grand qui soit productif, constructif et significatif. Au lieu de cela, ils se sont accrochés à quelque chose qui est destructeur dans le seul but de se satisfaire par le déclenchement et le trolling des autres parce que c’est si facile à faire par rapport à faire quelque chose qui fait réellement une différence pour le mieux. Comme ils ont dû se sentir tristes, pathétiques et petits pour pouvoir s’engager dans un chemin aussi destructeur et blessant qui ne peut conduire qu’au désespoir lorsqu’ils réalisent enfin leur erreur. Je les plains, je les vois comme des personnes abîmées n’ayant rien de plus qu’un besoin d’amour et un sentiment d’appartenance, et je blâme chaque politicien qui a fait tout ce qu’il pouvait pour forcer une division entre nous, afin de gagner ou de conserver le pouvoir .

Un dernier point. Je comprends pourquoi tant d’évangéliques et de groupes religieux ont rejoint le mouvement MAGA. Lorsque vous prenez en considération le fait que la majorité de ce pays s’identifie maintenant comme n’étant pas religieux ou n’ayant aucune affiliation religieuse sincère. Ceux qui le font voient leur nombre diminuer, leur pouvoir disparaître lentement et l’influence décliner. Ils ont besoin de s’accrocher à quelque chose, et le mouvement MAGA semblait être un moyen sûr de gagner plus de membres et de soutien. Mais eux aussi commencent à se rendre compte que cela a peut-être été une erreur.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.