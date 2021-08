Ce que Jennifer Aniston a appris des amis: le spécial réunion sur HBO Max

Friends: The Reunion impliquait les six stars originales réunies sur le backlot de Warner Bros., sur le canapé avec la fontaine emblématique en arrière-plan et un petit groupe de superfans dans le public. Hébergé par James Corden, le casting a revu certains de leurs moments les plus mémorables de la série et c’était comme si le temps ne s’était pas écoulé. Il y a eu des moments de surprise d’autres membres de la distribution et des fans de superstars, et la distribution principale a également discuté sur un plateau recréé, jouant à des jeux et relisant certaines scènes emblématiques.