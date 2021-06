Ce que Jesse Lingard a dit à Ole Gunnar Solskjaer lors d’une réunion ⋆ .

Jesse Lingard a eu une rencontre franche avec le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer (Photo: .)

Jesse Lingard a déclaré à Ole Gunnar Solskjaer qu’il souhaitait rester à Manchester United lors d’une réunion franche sur son avenir.

Lingard, qui est à Old Trafford depuis l’âge de huit ans, a rejoint son rival de Premier League West Ham en prêt en janvier après avoir glissé dans l’ordre hiérarchique de Solskjaer.

Le joueur de 28 ans a connu un brillant sort dans l’est de Londres, marquant neuf buts et faisant quatre passes décisives en 16 matchs pour presque se frayer un chemin dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020.

Alors que Gareth Southgate a finalement négligé Lingard, sa forme a impressionné Solskjaer et a forcé le patron des Red Devils à reconsidérer si le joueur a un avenir à Old Trafford.

Selon The Sun, Lingard a récemment tenu une réunion franche avec Solskjaer et lui a dit qu’il resterait idéalement à Manchester United, où il a remporté la FA Cup, la Coupe EFL et la Ligue Europa.

Le patron des Hammers, David Moyes, souhaite engager Lingard pour un transfert permanent et, bien que Lingard ne l’ait pas exclu, il préférerait rester au Theatre of Dreams.

