Ce que Jésus-Christ nous demande aujourd’hui ⋆ .

Statue du Christ Rédempteur au lever du soleil à Rio de Janeiro, Brésil (Wolfgang Rattay / .)

Comment les paroles du Vendredi saint de Jésus nous interpellent à travers les millénaires.

L’histoire racontée est que le ciel est devenu inhabituellement sombre à midi. Mais alors, ce n’était pas comme les autres jours, avant ou depuis. Au sommet du Golgotha, Jésus de Nazareth (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, déclara la pancarte), pendu et cloué, avait enduré des tourments atroces. Les heures d’agonie se sont déroulées sur fond d’insultes («les dirigeants se moquaient de lui… Les soldats se moquaient aussi de lui»), de mépris («ceux qui passaient l’injuriaient») et d’actes inconvenants («pour mes vêtements, ils jetaient beaucoup »).

Sa force sombra, son esprit reflua. Mais pour l’intervention divine, il n’y avait qu’une seule conclusion naturelle à cette catastrophe nécessaire.

La fin était imminente. Mais les Écritures n’étaient pas encore satisfaites. Du Psaume 22 vient un cri abandonné qui annonçait ce moment précis, une lamentation projetée à travers les siècles: «Mon cœur est devenu comme de la cire fondant dans ma poitrine, ma gorge est séchée comme de l’argile cuite, ma langue s’attache à mes mâchoires.»

Une image désespérée. Ce jour-là, il a atteint son destin. Il a dit: « J’ai soif. »

Mais un autre psaume mérite aussi l’attention, le 69: «et dans ma soif, ils m’ont donné du vinaigre à boire.» Quelqu’un a exécuté la tâche – à qui, on ne nous le dit pas. Un acte de charité? Peut-être. Probable. Pour d’autres cependant – goules ou spectateurs obtus, ou les deux – c’était l’occasion de prolonger le drame impie. Un délai a été demandé: « Attendez, voyons si Elie viendra le sauver. »

Mais Élie n’est pas venu. La mort l’a fait. Des lèvres touchées de vin aigre, Jésus a dit: «C’est fini.» Et puis Il a péri.

J’ai soif. C’est peut-être la déclaration la plus courte de Jésus dans le Nouveau Testament. Pour le chrétien pratiquant, cela ne mérite pas moins d’importance que tout ce qu’Il a dit. En effet, sa brièveté attire l’attention et la curiosité – du moins de ce pécheur.

Était-ce simplement une déclaration de fait – j’ai soif? Certes, l’homme accroché à un arbre était desséché. Jusqu’à ce que le vinaigre lui soit imposé, les Écritures ne rendent compte d’aucune extinction, ni d’aucune autre chose qui pourrait être appelée soulagement sans Simon. («Ils ont mis en service un passant, Simon, un Cyrénien, qui venait du pays, le père d’Alexandre et de Rufus, pour porter sa croix.») Comment refuser à un soldat d’une main sur une épée, et l’autre tenant un fouet?

Le soulagement? Oui, bien que Simon endossant le fardeau et transportant l’instrument de la mort garantisse seulement que ce serait exactement cela.

Les traditions et la fiction aspirent à des choses qui ne figurent dans aucun des évangiles. Le catholicisme romain parle de Sainte Véronique, considérée comme l’une des femmes de Jérusalem («ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants») qui a essuyé le visage ensanglanté et transpirant du Seigneur alors qu’il marchait le long de la Via Dolorosa vers son destin . La relique très vénérée du Saint Voile, capturant le visage du Christ condamné, est conservée à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et notre culture cinématographique raconte une histoire populaire, que Judah Ben-Hur a offert de l’eau de manière célèbre et poignante à Jésus déchu. Serait-ce qu’il en soit ainsi. (Dans le roman de Lew Wallace, Ben-Hur était l’homme qui a donné au Christ crucifié le vin aigre: « Sans s’en soucier, il a couru et a mis l’éponge aux lèvres du Nazaréen. Trop tard, trop tard! »)

Revenant aux Écritures, y avait-il un but céleste à l’accomplissement des Psaumes? Ou peut-être l’écrivain évangélique rapportait-il simplement une anecdote – j’ai soif – de la scène?

Oui; non.

Et oui: plus que d’accomplir une prophétie de l’Ancien Testament, le Christ semble avoir été un défi, même en donnant un ordre, un ordre qui transcende sa crucifixion. Sûrement j’ai soif porte, implique, est une sorte de commande, semblable à ma soif. . . alors faites quelque chose à ce sujet.

Éclaté et immobile, fouetté et perforé, fouetté et blessé («Ses rayures»), sans défense et traumatisé – des épines hideusement enfoncées dans son crâne (ou les Romains l’ont-ils couronné avec précaution?), Le Nazaréen mourant a rappelé Isaïe:

Il n’y avait en lui aucune allure majestueuse pour nous faire regarder, aucune apparence qui nous attirerait vers lui. Il était méprisé et rejeté par les hommes, un homme de souffrance, habitué à l’infirmité, un de ceux dont les hommes se détournent, et nous ne le tenions pas en estime.

Le Vendredi Saint, Jésus est la quintessence de ce que nous appelons les handicapés. Il a cherché une aide maigre, une aide minuscule. Il n’a pas plaidé: «Sauve-moi». Il n’a pas crié: «Aidez-moi à me faire descendre d’ici.» Il a simplement demandé un verre, une gorgée, pour soulager sa soif – probablement la moindre de ses souffrances.

Faites quelque chose à ce sujet? Retiré de la scène par des siècles, libre du chaos, de la violence et de la fureur déferlante sous le ciel noircissant de Jérusalem, nous pourrions très bien imaginer – en effet, je lui aurais donné de l’eau!

Oui, et Peter n’a pas nié. Hélas, ce fut un jour de rejet, complet et ultime.

Mais pas éternel. Dans l’ici et maintenant, nous ne devrions nourrir aucun fantasme: notre chance de répondre directement au Christ de ma soif. . . N’a jamais ete. Il ne l’aurait pas été non plus si nous avions été présents sur cette colline. Mais nous devons réaliser que les opportunités existent, en abondance, maintenant.

Car le Sauveur souffrant ne se reflète-t-il pas dans le prochain habitué à l’infirmité, dans cet homme que nous n’avons aucune estime, dans cette femme dont nous nous détournons, dans le parent rejeté et le collègue méprisé? Notre Christ crucifié est très présent.

Et Il a toujours soif. Nous avons cette opportunité miraculeuse de l’apaiser, en mouillant les lèvres de l’agréable, en montrant la charité actuelle troublée et tourmentée, de quelque manière qu’une tasse d’eau se révèle. Ce que vous me faites.

Il existe de nombreux phénomènes récurrents, persistants, instructifs et en écho qui résonnent du prétoire au tombeau d’Arimathie, reliant les chrétiens de la manière la plus intime à la crucifixion et à la mort de Jésus. Cela peut en effet être un vrai miracle, alors que nous approchons de deux millénaires de ce jour très réel et changeant, qu’Il nous offre, ici et maintenant, la chance de faire le bien par Lui – le Fils de Dieu qui a souffert au sommet du Crâne. – s’engager dans ce qui ne peut être rien de moins qu’un acte rédempteur. Pour étancher sa soif dans son tourment.

Un jour, en passant, quelqu’un qui souffre va crier, j’ai soif. Ce jour-là, souvenez-vous de ce jour, le Vendredi saint. Arrêtez-vous et offrez de l’eau fraîche.