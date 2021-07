Chip Gaines a traversé le même dilemme que la plupart des adultes – comment se faire couper les cheveux lorsque le monde est à l’arrêt. Sa solution, cependant, était de tout laisser aller. Bien que les cheveux de Gaines n’aient jamais été exactement super courts, ce sont les plus longs fans qui aient jamais vu ses cheveux pousser. Et alors que ces opinions continuent d’être partagées sur les réseaux sociaux, Joanna Gaines a révélé ce qu’elle et le reste de la famille pensent de son look hirsute.