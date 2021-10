Ce que Joel Embiid pense vraiment du retour de Ben Simmons

Ben Simmons a choqué beaucoup de gens plus tôt cette semaine lorsqu’il a choisi de revenir aux 76ers de Philadelphie.

Le joueur de 25 ans avait insisté pendant des mois sur le fait qu’il était prêt à ce que sa querelle avec les Sixers devienne moche au milieu de sa demande commerciale, pour ensuite céder et revenir dans l’équipe face à la moindre pression financière.

Plusieurs joueurs des Sixers ont parlé du retour de Simmons au cours des 48 dernières heures. Danny Green était particulièrement sauvage dans son évaluation. Joel Embiid était assez froid dans le sien.

Mais les déclarations publiques dépeignent rarement de vrais sentiments.

Cette semaine, Kyle Neubeck de Philly Voice s’est penché sur ce qu’Embiid pense vraiment du retour surprenant de Simmons.

« Malgré la distance entre les deux au cours de l’été et l’ombre portée dans les deux sens à travers des interviews publiques et des fuites de rapports, Embiid veut finalement juste gagner, et a exprimé le désir d’avoir Simmons dans le giron et de travailler pour lutter », il a écrit. « Si Simmons se montre têtu ou indifférent à le faire, l’équipe pense qu’Embiid est d’accord pour ne pas se contenter d’un échange juste pour régler complètement le problème. »

Pour Embiid, tout se résume à savoir qu’il ne peut pas remporter un titre seul. Il a besoin d’aide.

« Pour remporter un titre, Embiid est conscient qu’ils ont besoin de talents de niveau star, que cela signifie reconquérir Simmons ou attendre qu’une star s’énerve sur un autre marché », a poursuivi Neubeck. « Les gens autour de l’organisation Sixers ont noté des changements en lui en tant que leader et voix dans les vestiaires, avec Embiid prêt et disposé à travailler avec tout (et avec qui) ils ont si une résolution rapide ne se produit pas. »

Il y a actuellement une équipe « dormeuse » qui pourrait jouer un rôle sérieux pour Simmons dans les semaines à venir.

S’ils ne le font pas, cependant, Simmons pourrait être dans une saison très longue et extrêmement délicate avec les Sixers.

