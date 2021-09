Ce que Jordan Fisher de Flash pense de rejoindre Mace Windu de Samuel L. Jackson en tant que Jedi de couleur

Entre l’importance de la représentation, la boussole morale de Dan et le personnage brandissant un sabre laser à lame bleue, le rôle signifiait clairement beaucoup pour Jordan Fisher. Que nous revoyions Dan, que ce soit dans un autre court métrage de Visions, un roman ou peut-être même en live-action, reste à voir, et n’écartons pas non plus la possibilité que Fisher soit recruté pour jouer un autre personnage de Star Wars sur toute la ligne , que ce soit vocalement ou en personne. Pour l’instant, “The Elder” est l’un des neuf courts métrages Star Wars: Visions disponibles à regarder sur Disney +, donc si vous n’êtes pas abonné au service de streaming de Mouse House, inscrivez-vous maintenant.