Ce que Jose Mourinho a dit à Tammy Abraham après avoir quitté Chelsea

Tammy Abraham a rejoint la Roma pour travailler avec Jose Mourinho (Photo d’Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via .)

Tammy Abraham a révélé que Jose Mourinho lui avait dit de devenir un « monstre » après avoir quitté Chelsea pour la Roma l’été dernier.

L’international anglais a troqué Londres contre la capitale italienne après que Thomas Tuchel lui a dit qu’il était excédentaire par rapport aux besoins de Stamford Bridge.

L’arrivée de Romelu Lukaku a effectivement mis fin à la carrière d’Abraham à Chelsea et l’attaquant avait un certain nombre de parties intéressées – dont Arsenal et les Spurs – une fois qu’il est devenu évident qu’il quitterait les Blues.

Abraham a opté pour la Roma, l’attrait de travailler avec Mourinho s’avérant trop difficile à refuser pour le joueur de 24 ans.

Roma a dépensé 40 millions de livres sterling pour Abraham (Photo de Fabio Rossi/AS Roma via .)

Mourinho a dit à ses joueurs des Spurs de devenir des « b******s » et Abraham a révélé que le Special One autoproclamé avait exigé qu’il devienne un « monstre » après son arrivée au Stadio Olimpico.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Mourinho lui avait appris à Rome, Abraham a répondu au Telegraph : » Sois juste un monstre, vraiment.

« Je pense que l’une des choses qu’il a dites, c’est que j’étais trop un bon joueur et que vous devez montrer cette agressivité à mesure que vous vieillissez en tant qu’attaquant.

« Il ne s’agit pas toujours d’être gentil sur le terrain. Vous avez besoin de ce caractère, vous avez besoin de cette présence pour effrayer les défenseurs et je pense que c’est quelque chose que j’apprends et que je m’améliore.

Abraham a réussi cinq buts en 17 départs ce trimestre, son taux de buts ayant ralenti ces dernières semaines.

Certains ont suggéré que son déménagement en Italie pourrait le mettre hors de cause pour une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022, mais Abraham pense que c’est le contraire.

«Au début, c’était au fond de mon esprit», a déclaré Abraham.

« Est-ce que je veux vraiment quitter la Premier League ? C’est la meilleure ligue et où tout le monde veut jouer. Vous avez toujours des doutes dans votre esprit.

« Mais je pense qu’aller en Serie A et dans une équipe comme la Roma, qui est un club énorme, je ne pense pas que les gens vous oublieront vraiment tant que vous faites ce que vous voulez, que vous marquez et que vous jouez bien. Cela fait du bruit en soi. Je dois juste continuer à faire les bonnes choses et comme vous pouvez le voir Gareth garde également un œil sur les joueurs qui jouent à l’étranger.



